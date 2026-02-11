10 lutego 2026 roku Daniel Martyniuk, syn znanego wokalisty disco polo Zenona Martyniuka, ponownie zwrócił na siebie uwagę opinii publicznej. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie, które natychmiast wzbudziło sensację. Daniel został sfotografowany w samochodzie z bukietem kwiatów i dużym pluszowym misiem. Autorką zdjęcia jest kobieta o imieniu Victoria, która udostępniła je na swoim profilu, oznaczając Daniela Martyniuka i dodając do publikacji wymowne serduszko.

Daniel Martyniuk i publiczne wyznanie uczuć: przeprosiny dla żony i nowe deklaracje

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Daniel Martyniuk w centrum uwagi znalazł się z powodu swojego życia prywatnego. Niedawno Daniel Martyniuk błagał o wybaczenie przepraszając swoją żonę. W filmiku skierował swoje słowa do Faustyny:

Przepraszam cię Faustyno. Ja chyba ją kocham. Hehe. Przepraszam cię. To chyba wszystko już musi się skończyć. Przepraszam cię. Kocham ją, nie. Przepraszam. mówił wówczas syn Zenka Martyniuka.

Teraz wokół Daniela Martyniuka znów zrobiło się głośno, a to wszystko za sprawą nowego zdjęcia, które pojawiło się na Instagramie. Na fotografii syn króla disco polo pozuje z kwiatami i wielkim misiem masktotką. Zdjecie wrzuciła do sieci tajemnicza Victoria.

Tajemnicza Victoria - kim jest kobieta z Instagrama?

Dotychczas nie wiadomo zbyt wiele na temat Victorii. Kobieta pojawiła się nagle w przestrzeni medialnej za sprawą zdjęcia, które sama wykonała i udostępniła, oznaczając Daniela Martyniuka. W sieci natychmiast rozgorzały plotki i domysły na temat jej tożsamości oraz możliwej roli w życiu celebryty. Obecność Victorii - tak nagła i jednoznaczna - budzi mnóstwo pytań. Czy to właśnie ona jest kobietą, do której Daniel wyznał uczucia, przepraszając swoją żonę? Na razie Victoria pozostaje postacią zagadkową, a cała sytuacja podgrzewa atmosferę wokół życia osobistego Martyniuka.

Myślicie, że Daniel Martyniuk, który udostępnił zdjęcie podczas relacji na InstaStories, ujawni, kim jest tajemnicza Victoria?

