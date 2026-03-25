W sieci pojawiły się kolejne bardzo smutne wieści. Przekazano, że nie żyje Zdzisław Szymborski. Odszedł aktor, który miał na swoim koncie role w kultowych polskich produkcjach. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Zdzisława Szymborskiego.

Informacja, która poruszyła widzów

W miniony wtorek media poinformowały o śmierci aktora "Świata według Kiepskich", a teraz przekazano kolejne smutne wieści. Zdzisław Szymborski nie żyje. Aktor zmarł 16 marca w wieku 93 lat, a wiadomość o jego odejściu przekazały Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz serwis Film Polski. Przez lata był jedną z tych twarzy, które natychmiast przywołują wspomnienia ulubionych scen: pojawiał się na ekranie na chwilę, ale zostawał w pamięci na długo. Jego dorobek obejmował zarówno kino, jak i telewizję, a kolejne pokolenia widzów rozpoznawały go w klasykach, do których wciąż się wraca.

Od Radzymina do Warszawy - droga do zawodu

Aktor urodził się w 1932 roku w Radzyminie. Zawodowo związał się z Warszawą, gdzie w 1957 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. To tam rozpoczął się etap, który otworzył mu drzwi do planów filmowych i produkcji telewizyjnych. Z czasem stał się aktorem kojarzonym z rolami drugoplanowymi i epizodami, dzięki którym wiele historii na ekranie zyskiwało tempo, wiarygodność i charakter.

Bareja i seriale, które zna niemal każdy

Widzowie szczególnie mocno kojarzą Zdzisława Szymborskiego z komediami Stanisława Barei. Wystąpił w filmach „Brunet wieczorową porą”, „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” oraz „Miś”. Równolegle był obecny w popularnych serialach, m.in. „07 zgłoś się”, „Czterdziestolatek”, „Zmiennicy”, „Dom”, „Polskie drogi” oraz „Sława i chwała”. To właśnie ta regularna obecność w kinie i telewizji sprawiła, że jego nazwisko i twarz na stałe wpisały się w krajobraz polskiej popkultury.

Gdzie i kiedy odbędzie się pożegnanie w Warszawie

Jak informują media uroczystości żałobne zaplanowano w Warszawie. Msza żałobna odbędzie się 26 marca 2026 roku o godzinie 13:00 w kościele św. Karola Boromeusza przy ulicy Powązkowskiej 14 w Warszawie. Pogrzeb zaplanowano tego samego dnia, a aktor spocznie na cmentarzu Stare Powązki. To właśnie tam bliscy i ci, którzy chcą go pożegnać, będą mogli oddać mu ostatni hołd.

