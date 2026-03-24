Nie żyje aktor "Świata według Kiepskich". Poinformowano o pogrzebie
Franciszek Komorniczak nie żyje. Aktor epizodyczny znany m.in. ze „Świata według Kiepskich” i „Pierwszej miłości” miał 98 lat. Zmarł 19 marca we Wrocławiu. Opublikowano nekrolog z informacją o pogrzebie Franciszka Komorczniaka: uroczystości zaplanowano na 25 marca.
Kolejna smutna wiadomość dla fanów serialu kultowego serialu. Niedawno media przekazały informację o śmierci Ryszarda Jasińskiego ze "Świata według Kiepskich", a teraz do sieci trafiły kolejne dramatyczne wieści. Nie żyje Franciszek Komorniczak. W sieci udostępniono nekrolog z informacjami o ostatnim pożegnaniu. Pogrzeb ma odbyć się 25 marca 2026 roku. Msza Święta została zaplanowana na godz. 12:30 w kaplicy cmentarnej, a następnie przewidziano ceremonię na Cmentarzu Parafialnym św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.
Role, które widzowie pamiętali z „Świata według Kiepskich” i „Pierwszej miłości”
Komorniczak był aktorem, który pojawiał się głównie w niewielkich rolach, ale regularnie przewijał się w produkcjach oglądanych przez szeroką publiczność. W „Świecie według Kiepskich” występował w latach 2000-2007, wcielając się w różne postacie epizodyczne. W materiałach o jego dorobku przewijają się m.in. role muzyka i emeryta. Wystąpił również w „Pierwszej miłości”, gdzie także zagrał epizodycznie.
Franciszek Komorniczak, co o nim wiemy
Franciszek Komorniczak urodził się 18 sierpnia 1927 roku w Drogoszewie. W zestawieniach ról oprócz seriali pojawiają się też tytuły takie jak „Farba” z 1997 roku oraz „Niesamowite historie”. To właśnie krótkie występy w telewizji i filmie złożyły się na rozpoznawalność, którą wielu widzów zachowało do dziś.
Rodzinie Franciszka Komorniczaka przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.
Zobacz także: