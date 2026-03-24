Franciszek Komorniczak nie żyje. Aktor epizodyczny, którego widzowie kojarzyli m.in. ze „Świata według Kiepskich” oraz „Pierwszej miłości”, miał 98 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się w dostępnych bazach i nekrologach. Podano również, że zmarł 19 marca we Wrocławiu.

Nie żyje Franciszek Komorniczak. Przekazano informację o pogrzebie

Kolejna smutna wiadomość dla fanów serialu kultowego serialu. Niedawno media przekazały informację o śmierci Ryszarda Jasińskiego ze "Świata według Kiepskich", a teraz do sieci trafiły kolejne dramatyczne wieści. Nie żyje Franciszek Komorniczak. W sieci udostępniono nekrolog z informacjami o ostatnim pożegnaniu. Pogrzeb ma odbyć się 25 marca 2026 roku. Msza Święta została zaplanowana na godz. 12:30 w kaplicy cmentarnej, a następnie przewidziano ceremonię na Cmentarzu Parafialnym św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Role, które widzowie pamiętali z „Świata według Kiepskich” i „Pierwszej miłości”

Komorniczak był aktorem, który pojawiał się głównie w niewielkich rolach, ale regularnie przewijał się w produkcjach oglądanych przez szeroką publiczność. W „Świecie według Kiepskich” występował w latach 2000-2007, wcielając się w różne postacie epizodyczne. W materiałach o jego dorobku przewijają się m.in. role muzyka i emeryta. Wystąpił również w „Pierwszej miłości”, gdzie także zagrał epizodycznie.

Franciszek Komorniczak, co o nim wiemy

Franciszek Komorniczak urodził się 18 sierpnia 1927 roku w Drogoszewie. W zestawieniach ról oprócz seriali pojawiają się też tytuły takie jak „Farba” z 1997 roku oraz „Niesamowite historie”. To właśnie krótkie występy w telewizji i filmie złożyły się na rozpoznawalność, którą wielu widzów zachowało do dziś.

Rodzinie Franciszka Komorniczaka przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia.

