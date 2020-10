Zdjęcie Agnieszki Kaczorowskiej po nieprzespanej nocy zaniepokoiło fanki! „To nie jest już szczupłość chyba”! Odpowiedziała

Najnowsze zdjecie na instagramowym profilu Agnieszki Kaczorowskiej-Peli wywołało ożywiona dyskusję jej obserwatorek. Wiele z nich zwróciło uwagę na wygląd aktorki. I rzeczywiście, gwiazda wygląda na jeszcze szczuplejszą niż była. Zaniepokojone zaczęły pytać nawet młoda mamę o zdrowie. Co odpowiedziała? Zobaczcie najnowsze zdjęcie i odpowiedzi Kaczorowskiej.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska pokazała brzuszek! O swojej diecie pisze: "Jem ile chcę"

Nie wszyscy pewnie pamiętają, ale kilka lat temu krytycy Agnieszki Kaczorowskiej uważali, że waży zbyt wiele. Gwiazda "Klanu" i tancerka "Tańca z gwiazdami" krytykowana była m.in. za "masywne uda i ramiona". Jednak czasy kiedy zmagała się z górnymi rejestrami swojej wagi ma już dawno za sobą. Nawet narodziny dziecka nie wpłynęły na jej figurę. Wprost przeciwnie - po porodzie szybko zeszczuplała. Według niektórych zbyt szybko.

Na najnowszym zdjęciu Kaczorowska pokazała się w całej okazałości, po - jak sama pisze - nieprzespanej nocy. Widzimy ją w lekkim bawełnianym wdzianku. I rzeczywiście wygląda szczupło.

Dzień dobry bardzo ! 💕 Drogie Mamusie, jak tam nocka? Wyśpimy się na emeryturze...💪🏻Taki jest plan.✊🏻✊🏻✊🏻 Życzę Wam pięknego weekendu, pełnego miłości do siebie... - napisała m.in. Kaczorowska-Pela.

Zdjęcie mocno zaniepokoiło instagramowe obserwatorki gwiazdy (pisownia oryg.):

Po co tak szczupło .. Ech moze i zdrowo - pyta jedna.

to nie jest już szczupłość chyba - odpowiada jej druga.

A ja tu widzę problem - to kolejny głos

Ojej jaka chudzinka! Uważam, że troszkę więcej kg bardziej Tobie pasuje - zauważa inna.