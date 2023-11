1 z 10

Zakończyła się czwarta edycja Young Stars Festival, czyli największego wydarzenia tworzonego dla młodych ludzi i przez młodych ludzi.

Podczas tegorocznej edycji na scenie wystąpiły najważniejsze gwiazdy młodego pokolenia - m.in. Sylwia Lipka, bracia Artur i Jeremi Sikorscy, Bartek Kaszuba, Weronika Juszczak, a line up zasilono aż czterema zagranicznymi gwiazdami.

Publiczność, poza słuchaniem swoich ulubionych artystów, mogła podziwiać pokazy taneczne przygotowane przez Young Stars Dance na czele, którego stoją Kasia i Mateusz Markiewicz, między koncertami byliśmy świadkami wywiadów na żywo. Wyjątkowym zaskoczeniem była rozmowa z Tilly Devries, która jeszcze nie zaczęła swojej kariery muzycznej, a już kochają ją setki tysięcy nastolatków w Polsce. Oprócz tego mogliśmy dowiedzieć się od Tedego, jak odbiera atmosferę panująca na festiwalu oraz zapytać Sylwię Przybysz, jak wspomina poprzednie edycje imprezy.

Nie zabrakło również rozdania nagród Young Stars Awards, które zostały wręczone w tym roku, aż w dziewięciu kategoriach:

- Debiut Roku Polska - Weronika Juszczak (wręczający SMAV)

- Artystka Roku Polska - Sylwia Lipka (wręczający DG)

- Artysta Roku Polska - Jeremi Sikorski (wręczający THOR)

- Teledysk Roku - Sylwia Przybysz i Artur Sikorski za teledysk do utworu „Nie Poddam Się” (wręczająca Kasia Markiewicz – Young Stars Dance)

- Forever Young - Remo (wręczający TEDE)

-Przebój Roku - Sylwia Przybysz, Sylwia Lipka, Jeremi Sikorski, Artur Sikorski za utwór „Spełniaj Marzenia” (Wręczający Remo)

- Debiut Roku Zagranica - Johnny Orlando (wręczająca Olciiak)

- Artysta Roku Zagranica – Bars And Melody (wręczający Remo i Magda Ciesielska)

- Album Roku – Dawid Kwiatkowski (wręczający Marcin Kowalski)



Wystąpili:

International Stage:

- Bars And Melody , Lukas Rieger, Marcus&Martinus, Johnny Orlando



Polish Stage:

- Dawid Kwiatkowski, Jeremi & Artur Sikoski, Sylwia & Olga Przybysz, Sylwia Lipka, Weronika Juszczak, Dominika Sozańska oraz Bartek Kaszuba



Forever Young:

-TEDE

Zobaczcie zdjęcia!

