Wczoraj Polskę odwiedziła Beyonce, która zagrała koncert w ramach Orange Warsaw Festival. Występ na Stadionie Narodowym był jednym ze światowego torurnee "The Mrs. Carter Show World Tour".

Podczas prawie dwugodzinnego show, które na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczęło się dokładnie o godzinie 23.00, artystka wykonała swoje największe przeboje + cover "I Will Always Love You". Beyonce maiała również kilka niespodzianek dla swoich fanów, a fani dla niej w postaci błękitnych baloników wniesionych podczas finałowego momentu. Bee zgrała swoje największe przeboje. Zobacz: Co Beyonce zaśpiewała w Polsce?

Na scenie zobaczyliśmy m.in. gwiazdę w otoczeniu kolorowych tancerek, niezwykłe efekty pirotechniczne, a także wspaniałe wizualizacje. Podczas show uwagę zwracały także sceniczne kostiumy Beyonce zaprojektowane m.in. przez duet DSquared2, Narję Ralph & Russo i dom mody Emilio Pucci.

Swój prezent dla Beyonce przekazała Joanna Przetakiewicz. Dyrektor kreatywna domu mody La Mania specjalnie dla niej zaprojektowała kreację. Zobacz: Taki drogi prezent dostała Beyonce od Przetakiewicz

Byliście na koncercie? Zobaczcie przy okazji nasze wideo zarejestrowane iPhonem (przepraszamy za jakość ;)), na którym nagraliśmy jak Polacy powitali Beyonce:

Zdjęcia z pierwszego koncertu Beyonce w Polsce. Gwiazda na pożegnanie zdradziła, że to nie jest jej ostatnia wizyta ;)