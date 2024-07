Już dzisiaj rozpocznie się dwudniowy Orange Warsaw Festival. Niekwestionowaną i największą gwiazdą tej edycji imprezy jest Beyonce, która na Stadionie Narodowym zagra swój koncert w ramach światowego torurnee "The Mrs. Carter Show World Tour". Będzie to pierwsza wizyta wokalistki w naszym kraju.

Podczas prawie dwugodzinnego show, które według linup'u ma rozpocząć się o godzinie 23 Beyonce zaśpiewa swoje największe przeboje. W otoczeniu tancerek wykona takie hity jak: "End Of Time", "Crazy In Love", "Why Don't You Love Me" oraz "Single Ladies (Put a Ring on It)". W set liście nie zabrakło oczywiście przepięknych ballad, w których to gwiazda będzie mogła pochwalić się swoją skalą głosu. Fani z pewnością będą mieli ciarki na plecach gdy usłyszą: "If I Were a Boy" czy "Halo".

Podczas koncertu gwiazdy nie zabraknie również niespodzianek. Według oficjalnej set listy, Beyonce wykonuje przebój "Survivor" z repertuaru Destiny's Child, składa hołd Whitney Houston, śpiewając jej "I Will Always Love You" oraz wykonując najnowszą piosenkę "Grown Woman", której fragment można usłyszeć w reklamie Pepsi (zobacz).

Pierwszy dzień Orange Warsaw Festival zapowiada się rewelacyjnie. My już nie możemy doczekać się koncertu Beyonce. Być może artystka zrobi polskim fanom jakąś niespodziankę i wykona specjalnie dla nich, któryś ze swoich przebojów, który nie znalazł się na setliście?

Organizatorem i promotorem OWF 2013 jest Rochstar Events.

