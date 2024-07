1 z 7

Szykuje się wakacyjny przebój młodej gwiazdy.

Ostatnie miesiące dla Honoraty Skarbek to pasmo sukcesów - jej teledysk do "Lalalove" bił rekordy oglądalności na YouTube, gdzie osiągnął niemal 6 milionów odsłon, a tydzień temu wokalistka wystąpiła jako support podczas polskiego koncertu Justina Biebera, zbierając dobre recenzje od fanów światowej gwiazdy. To nie koniec - Honey przygotowuje się właśnie do promocji kolejnego singla z płyty "Million" zatytułowanego "Nie Powiem Jak". Przypomnijmy: Honey nagrała nowy przebój!

Utwór ma ogromne szanse, aby stać się kolejnym przebojem gwiazdy - jest już w stałej rotacji największych stacji radiowych w Polsce i został ciepło przyjęty przez jej fanów. Wakacyjny klimat piosenki sprawił, że Honey postanowiła nagrać teledysk do tego utworu na Teneryfie. Za jego produkcję odpowiada ekipa imaga.pl, która ma na swoim koncie klipy do dwóch poprzednich singli Honoraty - "Sabotażu", w którym wystąpił słynny Zombie Boy oraz wspomnianego już "Lalalove". Jaki będzie teledysk do "Nie Powiem Jak"? Postanowiliśmy zapytać o to samą wokalistkę:

- Klip jest letni, a piękne krajobrazy i ujęcia sprawiają, że na twarzy zaraz pojawia się uśmiech. Szczególnie teraz, gdy w Polsce panuje jeszcze sroga zima... Ten teledysk jest dla mnie formą ucieczki od tego, co złe i to samo podkreślam w samej piosence śpiewając "Do przodu idę, nie patrząc w tył" lub "Wyrzuciłam z głowy to, co złe". W tekście utworu jest też fragment "chcę przekraczać swoje granice", więc zamarzył mi się teledysk po raz pierwszy w mojej karierze kręcony za granicą. Udało się! Nie było łatwo, bo nasze loty były mocno opóźnione i z zaplanowanych 3 dni zdjęciowych zrobiło się zaledwie półtora dnia, więc cała ekipa praktycznie nie zaznała snu. W jednym z ujęć w teledysku będzie można również zobaczyć mnie w zupełnie innej odsłonie niż tej prezentowanej na zdjęciach z planu - ale to niespodzianka! - zdradziła AfterParty.pl Honey.

Tylko u nas możecie obejrzeć niepublikowane zdjęcia z planu do "Nie Powiem Jak". Myślicie, że nowy singiel i teledysk, którego premiery możemy spodziewać się jeszcze w kwietniu, powtórzy sukces swoich poprzedników? Życzymy powodzenia.

