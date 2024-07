Kilka miesięcy temu w wywiadzie dla "Vivy!", Anna Przybylska opowiadała o tęsknocie za wiosną. Teraz wiemy już dlaczego - aktorka wróciła do pracy, cieszy się ładną pogodą i pokazała się nawet na dużej imprezie w Trójmieście, zachwycając wszystkich świetną formą. Dobry humor zdaje się jej nie opuszczać. Przypomnijmy: Przybylska promienieje za kulisami reklamy Play. Pochwaliła się zdjęciami

Ostatnio gwiazda nie była zbyt aktywna na Instagramie, gdzie swego czasu publikowała mnóstwo fotek. Po zdjęciach zza kulis kampanii Play, przez kilka tygodni jej fani niecierpliwie oczekiwali na kolejne aktualizacje. Dziś Przybylska zamieściła bardzo specyficzny post - na fotce widzimy ją w towarzystwie znajomej na tle pracy, która przedstawia... No właśnie, co na niej widzimy? Złudzenie optyczne sugeruje męskie i żeńskie genitalia, ale po bliższym przyjrzeniu się widać, że to kawałki odpowiednio uformowanego mięsa.

Zdjęcie wzbudziło mnóstwo emocji w komentarzach i ostatecznie zostało usunięte przez Instagram. Słusznie?

