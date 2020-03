Ilona Ostrowska zdradziła, jak wyglądało jej ostatnie spotkanie z Pawłem Królikowskim! "Pięć dni przed śmiercią odwiedziłam..."

Wciąż trudno uwierzyć w śmierć Pawła Królikowskiego. Aktora i jurora programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" żegnały tłumy. Ale w sercach bliskich, przyjaciół i fanów serialowy Kusy pozostanie na zawsze. Wśród wielu ciepłych słów, jakie powiedziano o Królikowskim, nie mogło zabraknąć wspomnień Ilony Ostrowskiej. W rozmowie z "Party" gwiazda wyznała, że kilka dni przed śmiercią odwiedziła Królikowskiego w szpitalu. Nie sądziła jednak, że to spotkanie okaże się ostatnim. Jak się z nim pożegnała?

Paweł Królikowski zmarł w jednym z warszawskich szpitali, po długiej walce z chorobą. Pogrzeb aktora odbył się 5 marca w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa w Warszawie. Serialowego Kusego żegnały tłumy. Na uroczystości oprócz rodziny i przyjaciół pojawiły się setki widzów, a także politycy. W trakcie mszy świętej chwytające za serca słowa wygłosiły dzieci Królikowskiego: syn Antoni i córka Julia oraz brat aktora, Rafał Królikowski.

Dziękuję ci w imieniu kochającej żony Gosi i dzieci, twoich małych Królików, za wszystko. Za to, że nauczyłeś nas uśmiechać się do świata i do ludzi, pokazałeś, jaki piękny potrafi być ten świat i że warto być jego dobrą częścią. Nie było dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Każdego dnia przypominałeś, żeby chciało nam się chcieć, i udowadniałeś, że chcieć to móc (...). Naszym bohaterem będziesz już na zawsze", mówił do zebranych w kościele Antoni Królikowski.