Zbyszek z "Rolnik szuka żony" żałuje, że w programie nie udało mu się związać z Iwoną? Iwona była faworytka rolnika od samego początku programu. Zaraz po przyjeździe kandydatki Zbyszka wydawało się, że pomiędzy nimi rzeczywiście zaiskrzyło. Niestety, po tym jak do domu rolnika pojawiła się Ewa, szybko okazało się, że uczestniczki "raczej" nie widzą swojej przyszłości u boku Zbyszka. Iwona i Ewa krytykowały go i wyśmiewały, że w obowiązkach domowych pomaga mu mama. Rolnik w finałowym odcinku programu zarzucił nawet Ewie, że to ona namieszała pomiędzy nim a Iwoną.

Teraz, po zakończeniu programu Zbyszek udzielił wywiadu, w którym wspomina Iwonę. Czy żałuje, że nie są razem? Sprawdźcie, co powiedział! Jak wspomina swój udział w "Rolnik szuka żony"?

