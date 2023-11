Zbyszek Kraskowski i Justyna Szywała utrzymują kontakt od nagrania odcinka finałowego "Rolnik szuka żony". Wizytówka Zbyszka podobała się Justynie, ale zdecydowała się napisać do Karola.

- Zbyszek spodobał mi się już wcześniej, ale można było napisać tylko jeden list... - przyznała potem Justyna.

Ponieważ Justyna jest bezpośrednia przy pożegnaniu zaproponowała Zbyszkowi randkę. On prosił o czas, myśląc, że to chwilowe zauroczenie. Po tygodniu zgodził się, ale w ostatniej chwili odwołał spotkanie.

- Bałem się odrzucenia - powiedział potem rolnik.

Justyna i Zbyszek z "Rolnik szuka żony" - czy coś ich połączyło?

Jednak w końcu złamał się i zaprosił Justynę do siebie. Spotkali się w ostatni weekend listopada. Justyna przyjechała specjalnie z Anglii, gdzie od lat mieszka i pracuje. Zbyszek zaprosił ją do siebie były scrabble, spotkanie z rodziną Zbyszka. Na tyle dobrze się bawili, ze cały czas utrzymują kontakt telefoniczny i rolnik ma przyjechać do Justyny na sylwestra do Anglii.

A jak czytamy w "Rewii" padła poważna deklaracja ze strony Zbyszka:

- Znalazłem kobietę, której szukałem - zapewnia. - Wierzę, że ona wyciągnie mnie za uszy z samotności!

Wierzycie, że ten związek przetrwa?

Justyna i Zbyszek podczas finału "Rolnik szuka żony".

Zbyszek jest zdecydowany by być z Justyną, byłą kandydatką Karola.