W święta Bożego Narodzenia TVP 1 wyemituje specjalny odcinek "Rolnik szuka żony", w którym przy wigilijnym stole spotkają się nie tylko uczestncy ostatniej, 4 edycji show, ale również poprzednich edycji. Ponownie zobaczymy Zbyszka, Małgorzatę, Mikołaja, Piotra i Karola, którzy na planie świątecznego odcinka pojawią się z osobami, które poznali w programie. Ekipa Party.pl również pojawiła się na planie świątecznego odcinka i rozmawiała ze Zbyszkiem!

Zbyszek z Rolnik szuka żony o Ewie i Iwonie

Co zdradził nam rolnik? Czy utrzymuje kontakt z Ewą i Iwoną, które na czas trwania show zamieszkały w jego domu? Przypominamy, że odejście Ewy z programu było głośno komentowane przez widzów show, bowiem uczestniczka ostro skrytykowała Zbyszka. Z kolei Iwona została do końca, ale ostatecznie razem ze Zbyszkiem podjęli decyję o tym, że nie będą razem i pozostaną przyjaciółmi. Czy po zakończeniu show utrzymują kontakt? Zobacz, co zdradził nam Zbyszek!

Zbyszek w finałowym odcinku spotkał się z Iwoną