Zbyszek Klawikowski to bohater z pierwszej edycji show "Rolnik szuka żony". Był jedynym rolnikiem do którego przyjechała jedna kandydatka i to z nią próbował stworzyć związek. Kasia jednak na koniec powiedziała, że nie chce przeprowadzać się na wieś. Zbyszek nie dobierał listów od innych kobiet, został sam.

A jak ocenia czwartą edycję, w której było pełno zwrotów akcji i nowych kandydatek dla rolników. Jagoda pojawiła się pod koniec programu u Karola, a Kasia wykosiła z konkurentki jako czwarta dziewczyna z listów.

Co o tym wszystkim sądzi Zbyszek? Zdradził tylko nam!

W świątecznym odcinku spotali się wszystkie Zbyszki z różnych edycji "Rolnik szuka ony".