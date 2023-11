Telenowela "Zbuntowany anioł" pojawiła się na ekranach pod koniec lat 90. i szybko podbiła serca widzów. Miliony pokochały wcielającą się w Milagros Natalię Oreiro i śledziły jej miłosne poczynania z Ivo, w którego wcielał się Facundo Arana. Choć minęło już wiele lat, nadal wiele osób darzy serial i jego bohaterów sentymentem. Jak zatem wygląda teraz jeden z głównych bohaterów?

Choć "Zbuntowany anioł" został wyprodukowany w Argentynie w latach 1998-1999, pokochali go widzowie w każdym zakątku Ziemi. Wiadomo, że serial gościł równocześnie na ekranach telewizorów w 30 krajach całego świata i wszędzie cieszył się dużą popularnością. W Polsce telenowela była prawdziwym hitem w 2000 roku, kiedy to stacja Polsat zaprezentowała premierowe odcinki produkcji. Widzów ujęła historia rodem z "Kopciuszka". Główną bohaterką produkcji jest bowiem wychowana w domu dziecka Milagros, która po wejściu w dorosłe życie zostaje pokojówką w willi bogacza.

- Milagros (Natalia Oreiro) to sierota wychowana w klasztorze. Jej matka zmarła przy porodzie i jedyne co pozostawiła córce, to medalik z wizerunkiem Matki Boskiej. Kiedy Milagros kończy 18 lat zostaje zatrudniona w domu bogatej rodziny Di Carlo jako służąca. Po pewnym czasie okazuje się, że Federico (Arturo Maly) - głowa rodziny Di Carlo jest ojcem Milagros. Przed laty był zakochany w Rosario (Marita Ballesteros), która była służącą w domu jego ojca. Niestety Federico musiał poślubić dziedziczkę fortuny - Luisę (Fernanda Mistral), zostawiając tym samym swoją miłość. O wszystkim wiedzieli tylko Federico i ojciec Manuel (Humberto Serrano). Federico chce zostać deputowanym, i ze względu na to nie przyznaje się do swojej nieślubnej córki, sądząc, że to mogłoby zniszczyć jego karierę polityczną. Opiekunką Milagros staje się matka Federica - Angelica (Lydia Lamaison), która poszukuje swojego wnuka, nie wiedząc, że to Milagros. Ta z kolei zakochuje się w Ivo (Facundo Arana). Jednak cierpi, ponieważ u jego boku widzi coraz to nowe kobiety - opisuje fabułę "Filmweb".