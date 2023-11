Niedługo minie rok od niezapomnianego ślubu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Para powiedziała sobie "tak" 10 września 2016 roku, podczas hucznej uroczystości z udziałem wielu gwiazd z pierwszych stron gazet. Ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana był jednym z najgorętszych wydarzeń minionego roku. Uroczystość odbyła się w romantycznym pałacyku w Konstancinie pod Warszawą. Było bajkowo, hucznie i niepowtarzalnie. Okazuje się, że pierwsza rocznica ślubu tej pięknej pary będzie nie mniej spektakularna.

Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że pierwszy rok jej małżeństwa z Radosławem Majdanem był bardzo szczęśliwy. Dlatego gwiazda stacji TVN zamierza uczcić rocznicę w szczególny sposób. Co dokładnie planuje?

Już planuję naszą rocznicę. To ważne wydarzenie dla nas, ale chciałabym, aby inni cieszyli się razem z nami. Marzy mi się, żeby było hucznie i wesoło. Mam już pewien zamysł. To był dla nas bardzo szczęśliwy rok i warto byłoby to wszystko uczcić. Organizację wszystkiego powierzę jednak mojemu agentowi, bo sama jestem zajęta projektami telewizyjnymi - powiedziała Małgorzata Rozenek w wywiadzie dla "Super Expressu".