Kwarantanna nawet dla zaszczepionych?! Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował o zmianach

Obostrzenia wrócą po wakacjach? Adam Niedzielski w rozmowie z mediami zdradził, co może się wydarzyć w przypadku czwartej fali koronawirusa i rozprzestrzeniania się wariantu Delta. Minister zdrowia nie wyklucza, że w Polsce znów będzie trzeba wprowadzić szereg restrykcji. Co więcej, władze już teraz wydały rozporządzenie według którego właśnie od dziś osoby przyjeżdżające z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będą musiał odbyć obowiązkową siedmiodniową kwarantannę z której będzie zwalniać tylko negatywny wynik testu na koronawirusa zrobiony nie wcześniej niż po tygodniu. Jesienią powrót wszystkich obostrzeń? Chociaż sytuacja związana z pandemią koronawirusa wydaje się coraz lepsza, to eksperci już teraz ostrzegają przed kolejną falą zachorowań, a przede wszystkim o odmianie Delta, która jest najbardziej zakaźna ze wszystkich dotychczasowych wariantów groźnego wirusa. Czy jesienią czeka nas wzrost zakażeń i powrót obostrzeń? Jest komentarz ministra zdrowia! Tych przesłanek, które mówią o ryzyku wzrostu zakażeń we wrześniu czy październiku z powodu większej mobilności nie widzimy. Co innego, jeśli pojawi się lub zacznie eskalować jedna z obecnych mutacji lub nowa mutacja, która może się dopiero pojawić. W takim przypadku faktycznie prawdopodobieństwo wprowadzenia restrykcji rośnie - Adam Niedzielski powiedział dla "Faktu". Adam Niedzielski w wywiadzie podkreślił, że do tej pory w Polsce wykryto 90 przypadków mutacji Delta. Mamy o tyle komfort sytuacji, że sanepid może się skoncentrować na wychwytywaniu ognisk i osób zakażonych. Warto dodać, że jeśli mamy do czynienia z mutacją, która jest bardzo niebezpieczna, postępujemy nieco inaczej niż w standardowych przypadkach – wydłużamy izolację i kwarantannę oraz...