Ale wiadomość! Okazuje się, że internautom udało się już zebrać naprawdę sporą sumę na mieszkanie dla Joanny Mazur! W miniony piatek tuż przed występem niewidomej biegaczki w "Tańcu z Gwiazdami" został wyemitowany film, który wstrząsnął jurorami i widzami show Polsatu. Widzowie zobaczyli, w jakich warunkach mieszka multimedalistka Mistrzostw Świata i Europy osób niepełnosprawnych. Joanna Mazur od wielu lat żyje w internacie - w małym pokoiku, bez łazienki i ubikacji.

Reklama

Jestem wzruszony, ale czuję się zażenowany i zawstydzony, że osoba dla której na mistrzostwach świata grano Mazurka Dąbrowskiego żyje w takich warunkach. Gdzie są instytucje odpowiedzialne za to, aby takie osoby wspomóc? Gdzie są sponsorzy prywatni? Jest mi po prostu wstyd, a z Ciebie Joasiu czuje się dumny! - mówił Andrzej Grabowski.

Tuż po emisji ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami" poruszeni fani programu rozpoczęli internetowe zbiórki na mieszkanie dla Joanny Mazur. Teraz okazuje się, że po zaledwie dwóch dniach udało się zebrać naprawdę sporąo pieniędzy!

Internetowe zbiórki na mieszkanie dla Joanny Mazur

Jak już informowaliśmy, powstały dwie zbiórki dla Joanny Mazur: w serwisie zrzutka.pl (link tutaj), oraz na stronie pomagam.pl (link tutaj). Okazuje się jednak, że zbiórkę na pamagam.pl rozpoczął również Albert Wójcik, a do jego akcji przyłączył się m.in. prezenter i muzyk Robert Janowski (link do zbiórki tutaj). Teraz okazuje się, że łącznie internauci zebrali już fortunę!

W niecałe trzy dni łącznie już udało się zebrać... ponad 270 tysięcy złotych!!! A to jeszcze nie koniec akcji! Każdy, kto chce pomóc Joannie Mazur wciąż może wpłacać pieniądze na internetowe zbiórki. Zobaczcie, jak do pomocy zachęca były prowadzący show "Jaka to melodia?"!

Wy również wspieracie zbiórkę dla Joanny Mazur?

Robert Janowski wspiera Joannę Mazur.

Internautom udało się już zebrać już ponad 270 tysięcy złotych.

East News

Reklama

Zobacz także: W tak fatalnych warunkach mieszka Joanna Mazur z "Tańca z Gwiazdami". Zobaczcie nagranie, które zszokowało jurorów i widzów