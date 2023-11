1 z 4

To już pewne! Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Zbigniew Boniek ogłosił, że Adam Nawałka żegna się z Reprezentacją Polski. Trener będzie pełnił swoje obowiązki tylko do 30 lipca, później zastąpi go ktoś inny. Prezes PZPN przyznał przed kamerami, że to sam Adam Nawałka podjął decyzję o zakończeniu współpracy z kadrą.

A jak na decyzję Adama Nawałki zareagował Zbigniew Boniek? Były piłkarz nie ukrywa, że według niego trener postąpił słusznie. Boniek ma jednak żal do dziennikarzy, że po Mundialu zaszczuli Nawałkę! Zobaczcie, co powiedział na konferencji prasowej! Padły mocne słowa!

