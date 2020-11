W "M jak miłość" rodzina Izy i Marcina powiększy się? Zaskakująca deklaracja Chodakowskiego

Iza i Marcin w „M jak miłość” starają się w końcu cieszyć rodzinnym spokojem. Dramaty, które ich spotkały sprawiły, że jeszcze bardziej doceniają stabilizację. W końcu Marcin Chodakowski zacznie rozważać powiększenie rodziny. Jak informuje serwis superseriale.pl szybko wycofa się ze swojej decyzji po tym, jak będą zachowywały się jego dzieci. Co na to Iza? Jak przyjmie propozycję Marcina?

Rodzina Izy i Marcina w "M jak miłość" powiększy się?

Iza od jakiegoś czasu będzie miała problemy w wydawnictwie, ale z pomocą przyjdzie jej Marcin. Okazuje się, że to nie koniec jej problemów tego dnia. Kiedy wróci do domu będzie miała poważne zadanie związane z Mają i Szymkiem. Dzieci w ostatnim czasie zaskakują rodziców pomysłami, a ich zachowanie odbiega od grzecznego i spokojnego. Po ciężkim dniu Iza będzie chciała szybko położyć dzieci spać i odpocząć, ale nie będzie to możliwe! W końcu Chodakowskiej się to uda i otrzyma od męża mnóstwo komplementów:

Bardzo dobrze sobie z nimi poradziłaś. Spacyfikowałaś ich profesjonalnie, chociaż trochę niepedagogicznie... Jesteś niezastąpiona, w domu, w pracy, jesteś moją wspaniałą kobietą. Kocham cię bardzo...

Po tym, jak dzieci zasnęły Iza i Marcin chcieli spędzić trochę czasu tylko we dwójkę, ale wtedy usłyszeli wołające ich z pokoju dzieci. Wtedy Chodakowska przypomni mężowi, że dopiero niedawno myślał o trzecim dziecku, ale ten szybko wycofa się z tego pomysłu:

Zmęczony, naprawdę? Kochanie, a jeszcze niedawno coś wspominałeś o trzecim dziecku...

Sądzicie, że para jednak zdecyduje się na trzecie dziecko?

Dzieci Izy i Marcina swoim zachowaniem szybko sprawią, że para odłoży decyzję o kolejnym dziecku na później.

Iza doskonale sprawdza się w roli mamy, ale czasem trudno jej godzić pracę z macierzyństwem.

