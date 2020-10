Zatrważające prognozy dotyczące koronawirusa. Do lutego w Polsce umrze ponad 35 tysięcy osób?!

Niestety historia z wiosny tego roku zaczyna się powtarzać. Rząd ponownie wprowadza obostrzenia, które mają ograniczyć przyrost wciąż rekordowej liczby zakażonych. Wczoraj, 15 października, koronawirusa wykryto aż u 8099 osób z czego aż 91 to ofiary śmiertelne. Łącznie w Polsce na koronawirusa zmarło aż 3308 osób. Amerykańscy eksperci opracowali model rozwoju epidemii, jednak prognozy dla naszego kraju brzmią przerażająco. Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IMHE) prognozuje, że do lutego 2021 roku w Polsce na COVID-19 może umrzeć ponad 35 tysięcy osób!

Do lutego w Polsce będzie ponad 35 tysięcy ofiar koronawirusa?!

Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IMHE) przy uniwersytecie waszyngtońskim zaktualizował model rozwoju epidemii koronawirusa. Według tych obliczeń w Polsce zaledwie do lutego 2021 roku umrze aż 35277 osób. Aktualnie liczba zgonów wynosi 3308 (stan na 15 października).

Z informacji przedstawionych na wykresie wynika również, że 1 lutego 2021 roku w Polsce przy stosowaniu masek liczba zakażeń w ciągu doby wyniesie ok. 21 tysięcy, a w wypadku poluzowania obostrzeń może wskazać aż 102 tysiące zakażeń.

Model IHME przedstawia również kwestię dobowej liczby ofiar koronawirusa. W prognozie na 1 lutego wskazuje, że przy stosowaniu masek wyniesie ok. 190, natomiast przy poluzowaniu obostrzeń może wzrosnąć do ponad 1200 ofiar. Szczyt zakażeń według modelu przewidywany jest 8 stycznia i w przypadku poluzowania obostrzeń przewiduje aż 1746 ofiar, a przy powszechnym stosowaniu masek ok. 209 ofiar.

