W niedzielę, 10 sierpnia, na antenie wPolsce24 zadebiutował program "Nawrocki w Polsce", prowadzony przez 21-letniego Daniela Nawrockiego – syna obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. Już pierwszy odcinek dostarczył widzom sporych emocji. Miejscem nagrania była jedna z budek z kebabem we Władysławowie, należąca do Filipa Chajzera, który był gościem programu.

Filip Chajzer zaskoczony rewelacją o Antonim Nawrockim

Podczas rozmowy z byłym prezenterem, który porzucił świat mediów na rzecz gastronomii, Daniel Nawrocki niespodziewanie podzielił się rodzinnym sekretem. Tematy rozmowy zeszły z życia zawodowego na bardziej osobiste wątki, a wtedy padło szokujące wyznanie o młodszym bracie Daniela.

Filip Chajzer, były prowadzący program "Mali Giganci", był wyraźnie zaskoczony tym, co usłyszał od Nawrockiego. Daniel wyznał bowiem, że jego młodszy brat Antoni brał udział w castingach do wspomnianego show.

Co ciekawe, mój brat był w ''Małych gigantach'' na castingu i na okładce jednej z gazet

Reakcja Filipa Chajzera była natychmiastowa:

Serio!? Co ty gadasz?

Daniel jednak przyznał, że nie jest pewien, czy jego brat kiedykolwiek spotkał osobiście prowadzącego.

Nie wiem, czy może gdzieś tam się minęliście, czy to było telewizyjne. Musiałbym rodziców zapytać, czy był tam Filip Chajzer

Młody syn Nawrockich w programie "Mali Giganci"

Program "Mali Giganci" był emitowany w latach 2015–2017 i zyskał ogromną popularność jako talent show dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Show doczekało się trzech edycji, a Filip Chajzer był jego gospodarzem. Jurorami byli m.in. Agnieszka Chylińska, Kuba Wojewódzki, Katarzyna Bujakiewicz, a w trzeciej edycji – Sonia Bohosiewicz.

Choć nie wiadomo, czy Antoni Nawrocki przeszedł do kolejnych etapów programu, sam fakt, że pojawił się na castingu i został uwieczniony na okładce jednej z gazet, wystarczył, by zaskoczyć samego Chajzera.

"Nawrocki w Polsce" – mocny start na antenie wPolsce24

Premierowy odcinek programu "Nawrocki w Polsce" pokazał, że Daniel Nawrocki nie boi się trudnych tematów i potrafi zaskoczyć. Jego debiut w telewizji okazał się mocnym wejściem – nie tylko ze względu na rozmowę z popularnym byłym prezenterem, ale przede wszystkim z powodu rodzinnej tajemnicy, która do tej pory nie była publicznie znana.

Format odbił się szerokim echem w mediach, wywołując dość skrajne opinie. Sieć zalała fala zarówno pozytywnych, jak i negatywnych komentarzy. Wielu jednak pochlebnie wyraziło się pod adresem Daniela Nawrockiego, który wyraźnie swobodnie czuł się przed kamerą.

Karol Nawrocki z rodziną

