Tak wyglądał Andrzej Duda w pierwszym roku prezydentury. Totalna metamorfoza
Dwie kadencje prezydentury Andrzeja Dudy dobiegły końca. Prezydent przekazał sprawowanie władzy nad RP Karolowi Nawrockiemu. Zobaczcie, jak w czasie pierwszego roku kandydowania wyglądał Andrzej Duda, a jak wygląda teraz. ZDJĘCIA.
6.08 br. Andrzej Duda oficjalnie przekazał władzę swojemu następcy, kończąc tym samym dwie pełne kadencje jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się z pełnym ceremoniałem państwowym w Pałacu Prezydenckim
Tak wyglądał Andrzej Duda 10 lat temu
Podczas uroczystości przekazania władzy uwagę zwrócił nie tylko podniosły ton wydarzenia, ale też sam wygląd Andrzeja Dudy. Ubrany w klasyczny, idealnie skrojony garnitur, z zadbaną fryzurą i wyraźnie szczuplejszą sylwetką, prezentował się elegancko i bardzo formalnie. W porównaniu z pierwszymi latami prezydentury wyraźnie widać, jak mocno się zmienił — twarz nabrała ostrzejszych rysów, a w oczach widać było zmęczenie, ale i spokój doświadczonego polityka. Jego wizerunek był dopracowany w każdym szczególe — jakby chciał tym samym domknąć pewien rozdział w sposób godny i symboliczny.
Na początku swojej pierwszej kadencji (2015) Andrzej Duda prezentował się jako swobodny, zawadiacki prawnik — z charakterystyczną fryzurą, luźniejszą mimiką i bardziej młodzieńczym wyglądem. Z czasem pod opieką specjalistów od wizerunku ewoluował w bardziej stonowaną i formalną postać, również pod względem sposobu mówienia.
Duda przeszedł widoczną przemianę sylwetki. Aktywny tryb życia (narciarstwo, treningi) oraz dbałość o formę przyczyniły się do zauważalnej metamorfozy.
