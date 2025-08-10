8 sierpnia, zaledwie dwa dni po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd prezydenta, jego żona Marta Nawrocka odbyła swoją pierwszą oficjalną wizytę w nowej roli pierwszej damy. Miejscem spotkania był Cmolas, gdzie, jak sama relacjonowała, została przyjęta z ogromną życzliwością. „To jak mnie przyjęliście, przeszło najśmielsze oczekiwania. Dziękuję za ciepło, którym nas otaczacie!” – napisała podekscytowana Marta Nawrocka w mediach społecznościowych. Spotkanie to miało wyjątkowy charakter – nie tylko symbolicznie rozpoczęło jej aktywność publiczną, ale również pokazało nową twarz pierwszej damy.

Zaskoczenie w Stalowej Woli. Pierwsza dama ręka w rękę z seniorkami

Tego samego dnia Marta Nawrocka pojawiła się w Stalowej Woli, gdzie odwiedziła Centrum Aktywności Seniora. To miejsce, znane z licznych zajęć dla osób starszych, stało się sceną dla nietypowego działania pierwszej damy. Zamiast ograniczyć się do symbolicznego uścisku dłoni, Nawrocka założyła fartuch, rękawiczki i z zapałem przyłączyła się do przygotowywania deserów razem z seniorkami.

Co to było za spotkanie! Seniorzy na Podkarpaciu tworzą wspaniałą społeczność, chętnie uczestniczą w zajęciach teatralnych, kulinarnych, tworzą przepiękne rękodzieła, a przy okazji niosą radość i nawiązują nowe przyjaźnie. Udowadniają, że wiek to tylko liczba! - napisała z uznaniem.

Zachowanie Marty Nawrockiej spotkało się z natychmiastowym i pozytywnym odzewem internautów. W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy wyrażających podziw dla jej zaangażowania i bliskości z obywatelami.

Stylizacja Marty Nawrockiej wywołała kontrowersje. Ekspertka nie miała litości

Choć działania pierwszej damy zostały przyjęte entuzjastycznie, to jej stylizacja z tego dnia podzieliła komentujących. Marta Nawrocka miała na sobie białą pudełkową marynarkę ze złotymi guzikami oraz czarne spodnie. Stylizacja nie przypadła do gustu stylistce Ewie Rubasińskiej-Ianiro, która w rozmowie z mediami oceniła ją krytycznie:

To strój, w którym Angela Merkel wygłaszałaby oświadczenie w Brukseli. To działało w przypadku Merkel, bo było spójne z jej polityczną narracją, ale młoda kobieta, która ma epatować energią, inicjatywą i pewnością siebie, potrzebuje fasonów, które pracują z jej sylwetką, a nie przeciwko niej.

To zdanie odbiło się szerokim echem i wywołało gorącą dyskusję w sieci. Dla wielu komentujących biała marynarka pierwszej damy – choć elegancka – była zbyt zachowawcza jak na początek jej kadencji.

Internauci komentują nowy wizerunek pierwszej damy. "Wygląda pani kwitnąco"

Wbrew krytyce ze strony ekspertki modowej, internauci są zachwyceni nowym wizerunkiem Marty Nawrockiej. Komentarze pod jej zdjęciami pełne są ciepłych słów i wyrazów uznania:

Z takiej Pierwszej damy możemy być dumni. Od pierwszych dni cały czas wśród narodu i dla narodu”, „Super, pięknie dla ludzi”, „Wygląda pani kwitnąco. Niesamowita postawa – to tylko niektóre z opinii, jakie pojawiły się po publikacji zdjęć z Cmolasu i Stalowej Woli..

Marta Nawrocka, żona Karola Nawrockiego, od początku swojej kadencji zdaje się konsekwentnie budować wizerunek aktywnej i bliskiej ludziom pierwszej damy.

