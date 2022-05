Zaskakujące miny Klaudii Halejcio po konferencji w Sopocie. Aktorka nie wyglądała na zadowoloną!

Wielkimi krokami zbliża się SuperHit Festiwal 2019, dlatego z tej okazji stacja Polsat zorganizowała konferencję prasową, na której zjawiła się plejada gwiazd związanych z wydarzeniem . Nie zabrakło m.in. Pauliny Sykut, która będzie jedną z prowadzących show. Paulina Sykut jak zwykle przyciągała wzrok swoją stylizacją. Styl prezenterki już od dawna jest doceniany przez jej fanki (i czytelniczki "Party", które przyznały jej tytuł "ikony stylu"), a jej look z konferencji Polsatu już zdążył je zachwycić. Wiemy, gdzie można kupić sukienkę Pauliny. Paulina Sykut zachwyciła na konferencji Polsatu Paulina Sykut uwielbia sukienki i najczęściej stawia na dziewczęce modele z falbanami i rozkloszowane fasony. Lubi też wzory - zwierzęce, kwiatowe i grochy. Tym razem jednak Paulina Sykut wybrała całkiem inną sukienkę. Model, który zaprezentowała na konferencji prasowej Polsatu przypominał trencz w letnim wydaniu. Trzeba przyznać, że taka sukienka to świetny wybór. Jest uniwersalna pod względem koloru i fasonu. Nadaje się zarówno na co dzień do pracy, jak i na wieczorne, ale mniej formalne wyjścia. Jeśli spodobała ci się sukienka Pauliny, to znajdziesz ją w sklepie polskiej marki Zaquad. Oczywiście duże znaczenie w stylizacji Pauliny odegrały też dodatki - mała kuferkowa torebka i sandałki. Dzięki nim look prezenterki nabrał lekkiego i letniego charakteru. Wystarczyłoby jednak zmienić akcesoria, żeby sukienka wyglądała bardziej sportowo czy casualowo. Podoba się wam stylizacja Pauliny? Paulina Sykut dobrała letnie dodatki