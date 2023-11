2 z 10

Robert Lewandowski to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. I chociaż dokładne zarobki sportowca owiane są tajemnicą to "Super Express" dotarł do informacji, ile może wpływać na konto Roberta. Według doniesień tabloidu "Lewy" zarabia rocznie 100 milionów złotych! Piłkarz może liczyć na takie zarobki nie tylko dzięki rekordowemu kontraktowi z Bayernem Monachium, ale również dzięki kontraktom reklamowym i inwestycjom.

