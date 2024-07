Paulina Krupińska popularność zyskała dzięki koronie Miss Polonia 2012. Modelka zdobyty tytuł wykorzystała w stu procentach, bowiem od tamtej pory realizuje kolejne kampanie, chodzi w dużych pokazach mody i bryluje na salonach. Media interesują się też jej życiem prywatnym, ale ona sama raczej niechętnie wypowiada się na jego temat. Przypomnijmy: Krupińska opowiedziała o swoim facecie

Chłopak Pauliny, Tadeusz Bachleda-Curuś, bardzo ceni sobie prywatność, toteż parę rzadko mogliśmy widzieć razem podczas imprez. Jeśli już się na niej pojawiał to raczej unikał pozowania ze swoją sławną dziewczyną. Na tej podstawie tabloidy próbowały dopatrywać się kryzysu - nic bardziej mylnego. Jak informuje "Grazia", Paulina i Tadeusz kilka tygodni temu się zaręczyli. Milioner sprezentował ukochanej śliczny pierścionek z brylantem i oświadczył się w nowy rok.



Tadeusz długo szukał odpowiedniego. Zdecydował się na piękny, subtelny model z obrączką z białego złota i ślicznym brylantem - czytamy w "Grazii".

Co na to sam zainteresowany? Dwutygodnik zadzwonił do Tadeusza z gratulacjami. Jak zareagował?



Bardzo dziękuję! Nie mam jednak w zwyczaju komentowania życia prywatnego - odparł krótko.

Tak prezentuje się pierścionek zaręczynowy Pauliny Krupińskiej. Jak wam się podoba?

