Niemal tydzień temu pozornie zwykłe oświadczenie Edyty Herbuś o zwolnieniu Małgorzaty Herde rozpętało prawdziwą burzę. W jej ślad poszło kilka innych sławnych podopiecznych menadżerki, a tabloidy od tego czasu informują o szokujących wręcz kulisach rozstania Herde z gwiazdami. Przypomnijmy: Tabloid ujawnia nowe szczegóły rozstania Herde z podopiecznymi. Herbuś straciła najwięcej pieniędzy

Herde dodatkowo piastowała funkcję Dyrektor Generalnej Biura Miss Polonia, zajmowała się też reprezentowaniem każdej wybranej Miss. Wczoraj Biuro poinformowało, że z uwagi na zaistniałe okoliczności również kończy współpracę z menadżerką. Zobacz: Szok! Biuro Miss Polonia zwolniło Herde

O komentarz do całej sytuacji poprosiliśmy Miss Polonia 2012 Paulinę Krupińską, której interesy przez ostatni rok reprezentowała Herde. W rozmowie z AfterParty.pl Paulina wyznała, że decyzja Biura Miss nie odbije się na jej karierze, a Małgorzata nie była jedyną osobą, która zajmowała się jej zleceniami. Zdradziła też, że już wiosną zobaczymy ją na antenie jako prowadzącą program telewizyjny.



Biuro Miss Polonia zatrudniło panią Małgorzatę Herde na stanowisku Dyrektor Generalnej Biura i była ona automatycznie przydzielona do reprezentowania mnie w okresie mojej kadencji jako Miss. W momencie, w którym Biuro zrezygnowało z jej usług, pani Małgorzata przestała również zajmować się moją osobą. Jeśli chodzi o plotki i doniesienia, które pojawiają się w prasie to nie chciałabym wypowiadać się na ten temat. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że niezależnie od Biura Miss Polonia i Małgorzaty Herde, równolegle moje interesy od 9 już lat prowadzi agencja Model Plus i ta współpraca będzie kontynuowana, więc decyzja Biura nie wpłynie na moje dalsze losy. 15-lutego oddaję koronę Miss Polonia i wiele projektów przede mną m.in. prowadzenie programu telewizyjnego, ale nie mogę póki co zdradzić żadnych szczegółów - wyjawia w rozmowie z nami Krupińska.