Zara już zaczęła Black Friday 2019. Mimo że teoretycznie wyprzedaże powinny zacząć się w piątek 29 listopada, Zara podjęła decyzję o przyspieszeniu wyprzedaży - użytkownicy aplikacji Zara mogą już teraz skorzystać z licznych promocji - podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku. Oznacza to, że dziś (tj. czwartek, 28 listopada) od godziny 20, wszyscy zalogowani użytkownicy aplikacji Zara będą mogli zrobić zakupy z promocjami obowiązującymi w Black Friday. Wyprzedaż na stronie internetowej zacznie się o godzinie 21. W sklepach stacjonarnych Zara wyprzedaże na Black Friday 2019 zaczną się standardowo w piątek 29 listopada.

Zara zaczyna Black Friday dziś o godz. 20!

Zara szykuje rabaty w wysokości -50%. Taką wiadomość możecie przeczytać w aplikacji sklepu Zara - opublikowano różową grafikę ze zdjęciem modelki i napisem: "-50% na wybrane artykuły online i w sklepach stacjonarnych #FRIDAY29 #ZARAPOLAND". Dodatkowo Zara informuje, że aplikacja chwilowo nie działa - promocje zaczną się o godzinie 20:00.

Przypomnijmy również, że zainteresowanie promocjami na Black Friday w Zarze jest na tyle duże, że często nie wytrzymują takiego przeciążenia serwery! Mamy nadzieję, że w tym roku Zara przygotowała się na taką okoliczność i bez problemu uda się wam - i nam ;) - zrobić zakupy!

Co warto kupić na Black Friday w Zarze?

1. Kupcie karmelowy płaszcz! Ten w Zarze po przecenie kosztuje 274,50 zł (przeceniony z 549 zł)

2. Koniecznie kupcie też zimową ciepłą puchówkę. Ta z Zary na Black Friday jest dostępna za 134,50 zł!

3. Trzecia jedna z najważniejszych pozycji to oczywiście sukienka w kwiaty!

