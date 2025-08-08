Rzecznik prezydenta o Tusku: nastawienie „chłodne i nieufne”

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta. W rozmowie w programie „Tłit” Wirtualnej Polski rzecznik nowej głowy państwa, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że prezydent będzie współpracował z rządem w obszarach, które uzna za istotne dla Polaków. Wymienił wśród nich kwestie bezpieczeństwa i obronności. Leśkiewicz zaznaczył, że współpraca będzie miała miejsce tam, gdzie jest to konieczne, a jednocześnie tam, gdzie projekty rządu będą odpowiadały na potrzeby obywateli.

Rzecznik prezydenta ujawnił nastawienie Karola Nawrockiego do Donalda Tuska

W odpowiedzi na pytanie o nastawienie Karola Nawrockiego do Donalda Tuska, rzecznik przyznał, że jednym słowem trudno je określić. Użył jednak dwóch: „chłodne” i „nieufne”.

Dodał, że mimo tego prezydent, szanując wynik wyborów, będzie współpracował z rządem w najważniejszych kwestiach. Jednocześnie zaznaczył, że będzie rozliczał rząd z obietnic oraz sam przedstawiał własne propozycje rozwiązań.

Ostre słowa prezydenta Karola Nawrockiego o Donaldzie Tusku

Podczas rozmowy padło pytanie o ocenę Donalda Tuska przez Karola Nawrockiego. Rzecznik przypomniał, że prezydent kilkukrotnie stwierdzał, iż uważa obecnego premiera za „najgorszego w historii Polski po 1989, 1990 r.”.

Jednocześnie Leśkiewicz zaznaczył, że Donald Tusk jest urzędującym premierem, a Koalicja Obywatelska uzyskała mandat do rządzenia w wyborach z 2023 roku.

Zatem naturalne jest, że pan prezydent, szanując wynik wyborów z jesieni 2023 r., będzie w kluczowych dla Polski sprawach z rządem współpracował. Co nie znaczy, że nie będzie rządu rozliczał z obietnic i co nie znaczy, że nie będzie sam nic proponował wyjaśnił Leśkiewicz.

Leśkiewicz podkreślił, że szacunek dla decyzji wyborców jest podstawą relacji między prezydentem a rządem. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to bezkrytycznego przyjmowania wszystkich inicjatyw gabinetu Donalda Tuska. Prezydent będzie zarówno oceniać działania rządu, jak i samodzielnie proponować rozwiązania w kluczowych sprawach państwowych.

Warto przypomnieć, że po zaprzysiężeniu Nawroccy zamieszkali w Belwederze. Teraz media uważnie będą śledziły początki kadencji nowego prezydenta RP oraz pierwszej damy. W centrum uwagi znalazły się także dzieci pary prezydenckiej.

