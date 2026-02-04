Karolina Pisarek to polska modelka, znana z programu "Top Model" oraz zwyciężczyni "Ameryka Express", która od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w polskim show-biznesie. Niestety, pomimo licznych sukcesów zawodowych, początek roku okazał się dla niej wyjątkowo trudnym przeżyciem. Celebrytka pożegnała swojego ukochanego dziadka i z powodu żałoby postanowiła na jakiś czas zniknąć z przestrzeni medialnej. Teraz jednak zdecydowała się podzielić z widzami tym, co przeżywa. W najnowszym wpisie zwróciła się do swoich fanów, pokazując, jak radzi sobie w czasie żałoby.

Karolina Pisarek pogrążona w żałobie. Pożegnała dziadka

Styczeń przyniósł Karolinie Pisarek wyjątkowo trudne przeżycie. Karolina Pisarek pożegnała swojego dziadka 28 stycznia 2026 roku. W swoich mediach społecznościowych modelka zamieściła czarno-białe zdjęcie dziadka, dodając poruszający opis. Zawiadomiła również fanów, że planuje zrobić sobie przerwę od mediów społecznościowych. Choć na co dzień była bardzo aktywna w przestrzeni medialnej, ta trudna sytuacja sprawiła, że postanowiła przez jakiś czas skupić się na swoim zdrowiu psychicznym.

Wczoraj odszedł mój kochany dziadzia. Bardzo proszę o modlitwę za niego. Niech spoczywa w pokoju.. ogłosiła Pisarek.

Karolina Pisarek nie kryje łez. W emocjonalnym wpisie zdradziła, co czuje

Jakiś czas po ogłoszonej przerwie Karolina Pisarek postanowiła się przełamać i pokazać prawdziwe oblicze żałoby przed fanami. Choć z pewnością nie było to dla niej łatwe, modelka zamieściła czarno-białe zdjęcie ze łzami w oczach. W swoim wpisie zwróciła się do fanów, dziękując za okazane wsparcie, które otrzymuje od internautów w wiadomościach prywatnych.

Łzy też są ok.. Z bezsilności, ale cóż. Nawet nie wiem po co ja to wstawiam. Może po prostu chce być sama? A wiem, że mam w Was ogromne wsparcie. Dostałam dużo wiadomości, że mnie przytulacie. Dziękuję. Ja Was też napisała Karolina Pisarek.

Karolina Pisarek o radzeniu sobie ze stresem

Trudne sytuacje życiowe zawsze są źródłem ogromnego stresu. Choć każdy radzi sobie z nim inaczej, Karolina Pisarek szczerze przyznała, że jej sposób nie jest do końca zdrowy. Modelka wyjaśniła, że z powodu nadmiaru stresu w ciągu ostatnich dwóch tygodni wróciła do wagi z czasów nastoletnich. To wszystko przez przeciwności losu, które dotykają ją od ponad roku.

Karolina przyznała, że takie dni z niezdrowym jedzeniem nie są zgodne z jej ogólnym podejściem do życia, ale nie ma sobie tego za złe. W szczerym wpisie podkreśliła, że czasem każdy potrzebuje takich chwil, aby zadbać o siebie.

Może to nie najlepszy sposób, ale szczerze? Co z tego. Od kilku dni jem pączki, czekoladę i chipsy. Moja psychika potrzebuje się 'odchamić'. Przez ostatnie 2 tygodnie ze stresu schudłam do wagi kiedy miałam 17 lat. Od ponad roku walczę z przeciwnościami losu. Są to sytuacje o których nie mówię, bo najzwyczajniej mam gule w gardle i łzy napływające do oczu. Może kiedyś znajdę w sobie siłę i odwagę, by mówić o niektórych sytuacjach. Aktualnie terapia i małe 'sprawianie sobie przyjemności'. Nie do końca pasujące do mojego zdrowego lifestyle'u. Ale takie dni też są potrzebne. Dbajcie o siebie. wyznała Karolina Pisarek.

Relacja Karoliny Pisarek, fot. Instagram@karolina_pisarek