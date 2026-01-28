Karolina Pisarek podzieliła się smutnymi wieściami ze swoimi obserwatorami w środowe popołudnie 28 stycznia 2026 roku. Ogłosiła żałobę i zniknięcie z Internetu. Wystosowała też prośbę do swoich fanów.

Karolina Pisarek w emocjonalnym wpisie żegna się ze swoim dziadkiem

28 stycznia 2026 roku Karolina Pisarek przekazała w mediach społecznościowych informację o śmierci jej ukochanego dziadka. Modelka zamieściła na Instagramie czarno-białe zdjęcie seniora opatrzone emocjonalnym wpisem, w którym zwróciła się z prośbą do swoich fanów.

Wczoraj odszedł mój kochany dziadzia. Bardzo proszę o modlitwę za niego. Niech spoczywa w pokoju... napisała Karolina Pisarek

Influencerka, która na co dzień dzieli się z fanami zdjęciami z sesji, wydarzeń modowych oraz momentami z życia prywatnego, podkreśliła, że potrzebuje czasu na wyciszenie i refleksję, zapowiadając kilkudniową nieobecność w mediach.

Pisarek wspomina wspólne chwile z dziadkami

Karolina Pisarek wielokrotnie podkreślała w wywiadach oraz wpisach w mediach społecznościowych, jak silna więź łączyła ją z dziadkami. W 2022 roku, występując w programie "Taniec z gwiazdami", zaprosiła do odcinka rodzinnego swoją babcię. W rozmowie z mediami opowiadała wtedy:

Jestem wdzięczna, że moja babcia tutaj była i to ona załatwiła mi pierwszą dziesiątkę w tym programie. Mamy na pamiątkę fajne video. Jej marzenie spełnione, moje marzenie spełnione.

To tylko jeden z wielu momentów, w których Karolina Pisarek podkreślała, jak głęboką relację ma z seniorami w swojej rodzinie.

Karolina Pisarek nieczęsto wypowiada się o bliskich

Karolina Pisarek często pojawia się w mediach, chętnie uczęszczając na branżowe eventy oraz biorąc udział w programach telewizyjnych - ostatnio pokazała telewidzom swoje nowe oblicze w "Goode Luck Guys". Choć wspólnie z mężem tworzą jedno z bardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie, udzielają wywiadów mediom oraz na bieżąco relacjonują swoje wspólne życie, to bardzo rzadko wspominają o pozostałych członkach swojej rodziny oraz bliskich. Tym większe było zaskoczenie obserwatorów gwiazdy po upublicznieniu wpisu informującego o żałobie.

