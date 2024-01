Konflikt między Anetą Glam a Caroline Derpienski nabiera na sile. Obie celebrytki nieustannie publikują relacje z wzajemnych przypadkowych spotkań i wygląda na to, że sytuacja jest coraz bardziej napięta, szczególnie po nieoczekiwanym spotkaniu w Sylwestra, kiedy Aneta Glam zdecydowała się opublikować zdjęcie Caroline Derpienski z jej partnerem, którego osoba jest owiana tajemnicą.

Aneta Glam w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską zdradziła, jak faktycznie wygląda jej relacja z Derpienski. O co chodzi w tym konflikcie?

Ja już mam dosyć jej oszustw. Ona ma totalną obsesję na moim punkcie. (...) Zauważyliście, że wszystko, co ona robi ma związek ze mną, np. udaje, że kupiła sobie białego Rolls-Royca i ja mam białego Rolls-Royca, później mówi, że widać z jej okna jacht, no przecież ja tam mieszkam. Wszystko, co ona robi to jest próba kopiowania mojej osoby. Ja się czuję, jakby zaatakowana przez nią, prześladowana.

powiedziała wprost Aneta Glam