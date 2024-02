Od kilku dni Aneta Glam przeżywa osobisty dramat. Opublikowała w sieci dramatyczne wideo, na którym trudno jej powstrzymać się od łez:

Co się dzieje w życiu Anety Glam?

Aneta Glam z "Żon Miami" opublikowała w sieci łamiące serce nagranie. Gwiazda "Królowej przetrwania" cierpi, ponieważ zaginął jej ukochany kot. Minęło już cztery dni odkąd nie wie, co się z nim dzieje.

Dzisiaj rano odwiedziłam więcej domów na wyspie i pytałam ludzi czy mogę sprawdzić ich własność czy mój kot gdzieś nie utknął może. Ludzie byli tak mili dla mnie, widzieli, że jestem bardzo smutna. Wpuszczali mnie do swoich domów, garaży, kuchni. Otrzymałam tyle miłości dzisiaj ale nie ma śladu mojego kota a najgorsze jest to, że nikt go nie widziałam. To dziwne, że tak zniknął, bo zazwyczaj jak kot wychodził do sąsiadów to oni go widzieli. (...)

Co więcej, nikt z sąsiadów go nie widział.

Aneta Glam robi, co może by odnaleźć ukochanego pupila. Zastanawia się czy ktoś może nie pomyślał, że to bezdomne zwierzę i nieświadomie nie zabrał go do domu: