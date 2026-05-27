Michał Wiśniewski usłyszał prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej pożyczki ze SKOK Wołomin. 27 maja 2026 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zakończył pięcioletnią batalię lidera Ich Troje. Tuż po wyroku muzyk przyznał, że "skacze z radości", ale podkreślił, że nikt nie odda mu straconego.

Michał Wiśniewski usłyszał wyrok

27 maja 2026 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok, który zamknął pięcioletnią sprawę Michała Wiśniewskiego dotyczącą pożyczki ze SKOK Wołomin. Lider Ich Troje został uniewinniony, a po ogłoszeniu decyzji sądu nie ukrywał radości, jednocześnie podkreślając, że to uczucie miesza się z poczuciem straty.

Bardzo się cieszę. Mogę powiedzieć, że skaczę z radości, bo to są emocje z ostatnich pięciu lat, które się zbierały, więc cieszę się, że to się skończyło. Nikt mi tego czasu już nie zwróci powiedział w rozmowie z Pudelkiem.

Pudelek zapytał również gwiazdora, czy zamierza ubiegać się o odszkodowanie, ale ten błyskawicznie uciął temat.

Na ten moment ja w ogóle o takich rzeczach nie myślę. Proszę mnie nawet nie pytać. Bo dla mnie teraz najważniejsze jest, żeby porozmawiać z dziećmi i żeby podziękować im za to, że wierzyły we mnie cały czas

Michał Wiśniewski w centrum afery

Trwająca kilka lat sądowa batalia Michała Wiśniewskiego dotyczyła wyłudzenia miliona złotych pożyczki ze SKOK Wołomin. Sprawa miała już swój dramatyczny zwrot w 2023 r., gdy w pierwszej instancji Michał Wiśniewski usłyszał wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności oraz karę finansową w wysokości 80 tys. zł.

Prokurator do końca domagał się utrzymania kary. Wskazywał, że muzyk celowo zawyżył zarobki we wniosku kredytowym i że nie miał realnych szans na spłatę 2,8 mln zł pożyczki. Obrona odpowiadała, że sytuacja finansowa artysty wyglądała inaczej, a on sam miał dysponować dochodami potwierdzanymi oficjalnymi rozliczeniami. Wskazywał też na duże zyski z koncertów i kontraktów reklamowych oraz 2 mln zł honorarium za utwór dla Samoobrony.

W argumentacji padały również konkrety dotyczące zabezpieczeń i rozliczeń. Zobowiązanie miało pokrycie w postaci weksla oraz hipotek wartych 2,2 mln zł. Podkreślano też, że instytucji finansowej zwrócono ponad 3,3 mln zł.

Zobacz także: Serce Michała Wiśniewskiego znów jest zajęte? Zaskakująca odpowiedź

Przekazali to o Dodzie na antenie Polsatu. Ale niespodzianka

Michał Wiśniewski