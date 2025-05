Już w najbliższą niedzielę Polacy ruszą na wybory prezydenckie. Teraz, na kilka dni przed pojawiło się duże zamieszanie wokół Daniela Nawrockiego- syna Karola Nawrockiego, który jest jednym z kandydatów na prezydenta.

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza" w 2023 roku Daniel Nawrocki przeprowadził wywiad z Pawłem B., mężczyzną skazanym za przejęcie kawalerki należącej do osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Publikacja pojawiła się wówczas na łamach „Dziennika Bałtyckiego”, w którym Nawrocki pracował od maja 2022 do stycznia 2024 roku. Wywiad był promowany jako rozmowa "prosto z więzienia".

Wywiad dotyczył między innymi sprawy mieszkaniowej, która od początku budziła ogromne kontrowersje ze względu na okoliczności przejęcia lokalu przez Paweł B. Mężczyzna został uznany za winnego działania na szkodę osoby niepełnosprawnej, ale jak przypominają teraz media - w wywiadzie rozmówca Daniela Nawrockiego został przedstawiony w pozytywnym świetle, co dziś wywołuje ogromne emocje biorąc pod uwagę fakt, że Karol Nawrocki walczy o fotel prezydenta, a na dodatek ostatnio głośno było o tym, jak sam Karol Nawrocki przejął mieszkanie od 80-latka, który trafił do DPS-u.

W odpowiedzi na zarzuty i rosnącą falę komentarzy, Daniel Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. Nazwał działania „Gazety Wyborczej” przykładem „hejterstwa” i „kłamstwa”, dodając, że jego rozmowa z Pawłem B. została przeprowadzona zgodnie z zasadami dziennikarskimi.

Nawrocki podkreślił, że jako dziennikarz miał prawo i obowiązek przedstawiać różne punkty widzenia, a cała sytuacja została wykorzystana jako „paliwo w politycznym sporze”. Tym samym próbował odciąć się od zarzutów i podkreślić swoją niezależność zawodową.

Prawdziwe, czasem trudne, czasem niewygodne – ale zawsze ważne. Moja droga zaczęła się w Radio Gdańsk, odbywałem tam praktyki. Następnie przyszedł 'Dziennik Bałtycki', a dziś wraz z kolegami tworzymy Gazetę Morską. Nigdy nie bałem się pytań, które inni bali się zadać. A w mojej pasji wspierał mnie od samego początku mój Tata. Zawsze gdy wracał z pracy pytał: co tam się dzieje w Gdańsku, bym mógł mu opowiedzieć, czym się zajmowałem. Zawsze go to interesowało. Dziękuję Tato za wsparcie

- napisał Daniel.