Czwartkowy dzień zapisał się na czarno w historii polskiego lotnictwa. Na lotnisku w Radomiu, podczas prób przed Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show, doszło do tragicznej katastrofy myśliwca F-16. Podczas wykonywania manewru zginął major Maciej Krakowian, doświadczony pilot z 17-letnim stażem w Siłach Powietrznych.

W związku z tragedią organizatorzy zdecydowali o odwołaniu wydarzenia, które miało przyciągnąć tysiące widzów. Śmierć pilota wstrząsnęła opinią publiczną, a wieść o katastrofie błyskawicznie obiegła media.

Kim był Maciej Krakowian?

Major Maciej Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16. Przez 17 lat służył w Siłach Powietrznych, wykonując liczne misje i ćwiczenia. Zginął, wykonując swoje obowiązki, podczas przygotowań do prestiżowych pokazów lotniczych. Pozostawił żonę Magdalenę, lekarkę wojskową, oraz dwóch synów- 4-letnich Olka i Mikołaja.

Internauci jednoczą się w pomocy: zbiórka osiąga zawrotną kwotę

W odpowiedzi na tragedię, internauci masowo ruszyli z pomocą. Na platformie Siepomaga.pl uruchomiono zbiórkę dedykowaną przyszłości synów tragicznie zmarłego pilota. Apel organizatorów, by pomóc chłopcom, którzy będą musieli dorastać bez ojca, poruszył tysiące ludzi.

Już po niespełna dobie od uruchomienia zbiórki licznik wskazywał siedmiocyfrową kwotę. W ciągu zaledwie czterech dni suma ta przekroczyła 2 miliony złotych. W zbiórce wzięło udział ponad 32 tysiące osób.

Organizatorzy napisali:

Prosimy Was o pomoc dla dwóch małych chłopców, którzy będą musieli dorastać bez taty. Każdy gest wsparcia to hołd dla odwagi i poświęcenia Macieja, to uhonorowanie jego pamięci i służby

Rodzina i naród w żałobie: prywatny pogrzeb, publiczne wsparcie

Śmierć Macieja Krakowiana poruszyła wszystkich. Pogrążona w smutku rodzina przygotowuje się właśnie do ostatniego pożegnania pilota. Zgodnie z wolą bliskich, ceremonia pogrzebowa będzie miała charakter prywatny, a media są poproszone o nieuczestniczenie w tym trudnym dla rodziny momencie.

Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania -poinformowała 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.

Mimo to media społecznościowe zalewają komentarze pełne żalu, współczucia i podziwu dla bohaterskiego pilota. Kondolencje dla jego żony oraz synów spływają z całej Polski.

