Śmierć mjr. pilota Macieja "Slaba" Krakowiana wstrząsnęła nie tylko środowiskiem wojskowym, ale i całą Polską. Do tragicznej katastrofy doszło podczas ćwiczeń przygotowawczych do pokazów lotniczych AirSHOW w Radomiu. Samolot F-16, którym dowodził doświadczony pilot, rozbił się w czwartek wieczorem, odbierając mu życie. Mjr Krakowian był zasłużonym i cenionym członkiem polskich sił powietrznych, służącym w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.

Pogrzeb pilota F-16. Rodzina apeluje do mediów o szacunek i prywatność

W obliczu tragedii rodzina zmarłego wystosowała do opinii publicznej dramatyczny apel. Jak poinformowała 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, pogrzeb Macieja Krakowiana będzie miał charakter prywatny.

Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania – napisano w oficjalnym komunikacie.

Rodzina prosi o uszanowanie ich żałoby i zapewnienie prawa do spokojnego pożegnania bliskiego. Uroczystość ma się odbyć bez udziału kamer, dziennikarzy i transmisji. Jest to jednoznaczny sygnał, że cierpienie i smutek po śmierci Macieja Krakowiana powinny być wolne od medialnego szumu.

Oficjalny komunikat bazy lotniczej. Ostrzeżenie przed dezinformacją

W kolejnym oświadczeniu, opublikowanym przez 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego, zaapelowano o niepublikowanie niesprawdzonych informacji dotyczących katastrofy. Podkreślono, że sprawę wyjaśnia Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, a jej ustalenia nie są jeszcze znane.

Każda niezweryfikowana opinia czy domysły mogą wprowadzać w błąd, wywoływać niepotrzebne emocje i utrudniać rzetelne informowanie społeczeństwa – zaznaczono w komunikacie.

Podkreślono również, że w przestrzeni medialnej pojawiają się osoby określające się mianem ekspertów, choć nie każda z nich dysponuje fachową wiedzą w zakresie lotnictwa.

Śledztwo trwa. Odnaleziono czarną skrzynkę F-16

Po katastrofie w Radomiu rozpoczęto natychmiastowe działania wyjaśniające. Jak poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, odnaleziono rejestrator lotu – tzw. czarną skrzynkę F-16. Została ona zabezpieczona przez przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

„W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić specjalistyczne badania” – przekazał Skiba, dodając, że badania te mogą odbyć się poza granicami Polski. Śledczy analizują trzy główne wątki: stan techniczny samolotu, kwestie związane z pilotem oraz czynniki logistyczne. Pełne wyjaśnienie przyczyn katastrofy może potrwać miesiące.

Loty F-16 wstrzymane, AirSHOW Radom odwołane

Katastrofa F-16 w Radomiu wywołała poważne konsekwencje dla całych sił powietrznych. Jak podaje Interia, w związku z tragedią wstrzymano wszystkie loty treningowe i szkoleniowe na myśliwcach F-16. Dodatkowo odwołano pokazy lotnicze AirSHOW w Radomiu, które miały się odbyć w najbliższych dniach.

Decyzja ta ma na celu nie tylko uszanowanie pamięci mjr. Macieja Krakowiana, ale również zapewnienie bezpieczeństwa i przeprowadzenie dogłębnej analizy technicznej sprzętu.

