Odkąd okazało się, że Karol III oraz księżna Kate walczą z chorobą nowotworową, atmosfera wokół rodziny królewskiej stała się bardzo napięta. Król i księżna Walii rozpoczęli już leczenie, ale nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do swoich obowiązków. W lokalnych mediach mówi się o kryzysie, z którym royalsi nie mieli do czynienia już od dawna. Cała presja spadła na następcę tronu, księcia Williama, który musiał wrócić do oficjalnych spotkań. Tymczasem brytyjski dziennik „The Sun” przekazał dramatyczne wieści, które pogrążyły w żałobie księżniczkę Beatrycze.

Księżniczka Beatrycze w żałobie. Nie żyje jej były ukochany

Brytyjskie media rozpisują się o sprawie śmierci Paolo Liuzzo. Choć mężczyzna zmarł w lutym br., dopiero teraz okoliczności tego dramatycznego wydarzenia wyszły na jaw. Jego ciało znaleziono w pokoju hotelowym w Miami. Zgon nastąpił najprawdopodobniej z przedawkowania narkotyków. O problemach Liuzzo mówiło się już od dłuższego czasu.

MJ-Pictures.com / SplashNews.com/East News

To cios dla księżniczki Beatrycze. Córka księcia Andrzeja i Sarah Ferguson wdała się w romans z mężczyzną w 2005 roku. Relacja wywołała duże kontrowersje, ponieważ członkini rodziny królewskiej miała 17 lat, a on 24 lata. Związek nie przetrwał zbyt długo – rozpadł się zaledwie po roku.

Beatrycze jest zdruzgotana i załamana wiadomością o śmierci Liuzzo – czytamy w „The Sun”.

Jak donosi brytyjski dziennik, do hotelu citizenM Miami World Center wezwano policję. Funkcjonariusze odkryli ciało Liuzzo 7 lutego o godzinie 15:22. Oficjalnie nie podano przyczyny śmierci, ale policjanci ujawnili, że śledztwo dotyczy przedawkowania.

Informatorzy prasy zdradzili, że Liuzzo miał problemy nie tylko z używkami, ale również hazardem. Mężczyzna miał popaść w długi. Jeden z przyjaciół byłego partnera księżniczki Beatrycze przekazał, że „Paolo nie radził sobie najlepiej”.

MAWR, JOSH/BackGrid UK /East News

Na początku zaczął zażywać dużo farmaceutyków, ale później przerzucił się na kokainę i twardsze narkotyki. To był bardzo szybki styl życia i wszyscy obawialiśmy się, że w końcu go dopadnie – ujawniło źródło „The Sun”.

Przeszłość Liuzzo od dawna budziła podejrzenia. Mężczyźnie postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci kolegi ze studiów. W wyniku bójki, która miała miejsce 5 maja 2002 roku, zginął 19-letni Jonathan R. Duchatellier. Do zdarzenia doszło w apartamencie poza terenem kampusu przy 510 Cambridge St. Liuzzo brał udział awanturze. Ostatecznie jednak oskarżono go o napaść, a w konsekwencji musiał jedynie wykonać prace społeczne.

W 2009 roku Liuzzo aresztowano w Australii za liczne przestępstwa, m.in. posiadanie kokainy. Lokalne służby oskarżyły go o posiadanie dwóch gramów narkotyków, nielegalne używanie pojazdu mechanicznego, prowadzenie pojazdu bez należytej ostrożności oraz oszustwo. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął karę grzywny w wysokości 5 tys. dolarów.

AA/ABACA/Abaca/East News

Romans księżniczki Beatrycze i Paolo Liuzzo budził kontrowersje

Choć Paolo Liuzzo miał kryminalną przeszłość i był dziewięć lat starszy od księżniczki Beatrycze, rodzice członkini brytyjskiej rodziny królewskiej nie byli przeciwni romansowi córki. Wręcz przeciwnie – książę Andrzej i Sarah Ferguson stanęli po jej stronie.

Każdy z nas ma swoje ścieżki i musi uczyć się własnej drogi, ale Beatrycze to rozsądna dziewczyna, która wkrótce skończy 18 lat i ma wielu przyjaciół, w tym Paolo – mówiła Ferguson.

ADRIAN DENNIS/AFP/East News

Para poznała się dzięki wspólnym znajomym i zaczęła się spotykać w lipcu 2005 roku. Początkowo utrzymywali ten związek w tajemnicy. Księżniczka Beatrycze rozstała się z Liuzzo, gdy ten usłyszał zarzut o nieumyślne spowodowanie śmierci przyjaciela.

Temat kontrowersyjnego związku wracał i nie był zbyt wygodny dla roylasów. Liuzzo publicznie chwalił się, że palił marihuanę nie tyko w obecności księżniczki Beatrycze, ale również jej siostry Eugenii oraz ich matki. Ujawnił również, że dopuścił się zdrady.

Yui Mok/Press Association/East News

Według brytyjskich mediów księżniczka Beatrycze była załamana, gdy jej związek się skończył. Z aktu zgonu wynika, że Liuzzo nigdy się nie ożenił. Pracował jako konsultant w branży artystycznej. Mężczyzna został pochowany 16 lutego w Nowym Jorku – mieście, w którym dorastał.

To jednak nie jest jedyny temat, jakim żyją obecnie Brytyjczycy. Obywatele wiedzą, że Karolowi III kończy się czas. Walczący z nowotworem król wciąż nie występuje publicznie. Zrezygnował też z udziału w wielkanocnym nabożeństwie. Natomiast już w czerwcu rodzina królewska ma świętować słynną paradę Trooping the Colour.

Fani wciąż czekają też na więcej informacji w sprawie książąt Walii. W kwietniu wreszcie dowiedzieliśmy się, jak przebiega leczenie księżnej Kate, która także zmaga się z chorobą nowotworową. Po ujawnieniu problemów zdrowotnych żona następcy tronu przeprowadziła się do położonej pod miastem posiadłości Anmer Hall. Jak na razie nie wspomina o powrocie do obowiązków.

