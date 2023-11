Reklama

Mecz Polska-Kolumbia już za nami. To spotkanie zakończyło się wielką porażką polskiej drużyny, która przegrała z wynikiem 0:3. Piłkarze nie kryli swojego załamania, a nawet sam Robert Lewandowski dał upust emocjom przed kamerami. Nie tylko on! Komentator TVP Jacek Laskowski wypowiedział słowa, które przejdą do historii!

Zobacz: Robert Lewandowski ZDRUZGOTANY porażką! Jak ją komentuje? ZDJĘCIA

CZYTAJ DALEJ POD WIDEO

Komentarz Laskowskiego po meczu

Słowa Jacka Laskowskiego stały się już hitem internetu! Komentator powiedział na wizji:

No i pojechali do domu. Mamy mundial w 4K: Kolumbia, Kazań, klęska. Czwarte „K” można sobie dopisać według własnego uznania.

Sami zobaczcie! Pojawiły się już nagrania w sieci:

Spodziewaliście się, że będzie taki wynik meczu?

Zobacz: Internet Wam tego nie wybaczy! Memy po OGROMNEJ porażce Polaków na Mundialu!

Jacek Laskowski podczas Mundialu w Rosji:

Reklama

Polecamy: Czy został nam chociaż cień szansy? Zobaczcie, co oznacza porażka Polski w meczu z Kolumbią