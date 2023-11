Selena Gomez ma za sobą kilka trudnych miesięcy. Rok temu wokalistka rozstała się z Justinem Bieberem i z pewnością przez myśl jej nie przeszło, że jej ukochany, z którym przez lata trwała w burzliwej relacji, tak szybko zwiąże się z inną kobietą, oświadczy się jej, a do tego weźmie z nią ślub! To był cios prosto w serce i Selena Gomez nie była w stanie udźwignąć tego ciężaru. Z załamaniem nerwowym trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędziła kilka kolejnych miesięcy. W jakim stanie jest teraz?

Selena Gomez jeszcze nie doszła do siebie?

Wydawało się, że Selena Gomez po opuszczeniu szpitala jest już w formie. Artystka zaczęła uprawiać sport, spotykać się z przyjaciółmi, bywać na imprezach, a także filmowych galach. Jakiś czas temu mogliśmy ją podziwiać nawet na festiwalu w Cannes. Niestety, ostatnio paparazzi przyłapali Selenę Gomez w Los Angeles i po jej dobrej formie nie ma już śladu!

Selena Gomez była w dresie, z rozczochranymi włosami i bez makijażu. Jednak nie jej wygląd zewnętrzny był tu najważniejszy, w końcu każdy ma prawo do luźnego stroju i braku make upu, lecz wiele wskazuje na to, że wizerunek odzwierciedlał jej wnętrze. Selena Gomez wyglądała na bardzo smutną i przytłoczoną. Rozmawiała z kimś przez telefon i ledwo powstrzymywała łzy!

Myślicie, że Selena wciąż nie może pogodzić się ze stratą Justina?

Selena Gomez wygląda na załamaną

East News

Czy jeszcze zobaczymy tak radosną Selenę?

EastNews