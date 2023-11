Pamiętacie ostatnią sprzeczkę Doroty Wellman w "Dzień Dobry TVN"? Stylista w programie opowiadał o wzorach dla krąglejszych kobiet. Użył przy tym słowa "gabaryty", co zdenerwowało Dorotę Wellman...

Gabaryty to są, proszę pana, jak się wywozi śmieci - zareagowała błyskawicznie Wellman.

Jak tę ripostę skomentowała znana modelka plus size Ewa Zakrzewska? Co sądzi o Dorocie Wellman? Posłuchajcie, co nam powiedziała!

Dorota Wellman pokłóciła się ze stylistą "Dzień Dobry TVN".

Ewa Zakrzewska skomentowała.