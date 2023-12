Po bardzo trudnych latach, szczęście znów zagościło w życiu Jacka Rozenka, który nie tylko wrócił do pracy, ale i odnalazł miłość. Początkowo aktor niechętnie pokazywał się z partnerką i bacznie strzegł swojej prywatności, jednak wygląda na to, że teraz zamierza to zmienić!

Reklama

Jacek Rozenek z ukochaną u boku

Gdy kilka lat temu dowiedzieliśmy się, że Jacek Rozenek przeszedł udar mózgu, fani wstrzymali oddech. Aktor długo borykał się z jego poważnymi konsekwencjami i musiał uczęszczać na rehabilitację, by wrócić do pełnej sprawności. W tym trudnym czasie mógł na szczęście liczyć na wsparcie najbliższych, a w tym Małgorzaty Rozenek, z którą, mimo rozwodu, żyje w przyjacielskich stosunkach.

54-latek był drugim mężem Małgosi i doczekali się wspólnie dwóch synów. Prezenterka od zawsze podtrzymywała, że nawet po rozstaniu, Jacek jest dla niej bliską osobą, czego zresztą najlepiej dowodzą ich wypowiedzi. Podczas wywiadów ex małżonkowie zawsze ciepło wypowiadają się na swój temat.

Jacek Rozenek

Zobacz także: Jacek Rozenek pokazał nową partnerkę. Podobna do Małgorzaty Rozenek?

Zupełnie niedawno okazało się, że samopoczucie w końcu pozwala Jackowi wrócić do pracy. Szybko wyszło również na jaw, że aktor na nowo układa nie tylko swoje życie zawodowe, ale i miłosne. Plotkowano, że jego serce znów jest zajęte, ale on niechętnie pokazywał się u boku ukochanej. Zmieniło się to w miniony wtorek, gdy Jacek Rozenek zabrał nową partnerkę na premierowy pokaz filmu "Ferrari".

Reklama

Wciąż jednak niewiele wiadomo o jego wybrance, natomiast na zdjęciach już na pierwszy rzut oka widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie. Za kulisami cały czas trzymali się za ręce, a podczas seansu wymieniali się spojrzeniami. Poza tym uśmiech nie znikał z twarzy aktora.

Zobacz także

Jacek Rozenek z partnerką

Jacek Rozenek z partnerką