Zakochani Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wychodzą ze studia "PNŚ" w czułych objęciach

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to teraz jedna z najpilniej obserwowanych par przez paparazzi! Wszystko to za sprawą niedawno potwierdzonego związku prowadzących "Pytanie na Śniadanie". Do tej pory fotografom nie udało się uchwycić zakochanych na romantycznych gestach. Tym razem Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie ukrywali już swojego szczęścia, a ze studia śniadaniówki wyszli, trzymając się za ręce. Zobaczcie zdjęcia! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie ukrywają już swojej miłości W dniu 40. urodzin aktorki "M jak Miłość", Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie poinformowali, że są parą . Od tamtego czasu widzowie dużo uważniej się im przyglądają w czasie poranków w "Pytaniu na Śniadanie" z nadzieją, że uda im się dostrzec najmniejszy czuły gest. Prowadzący są jednak bardzo profesjonalni i w pracy trzymają dystans. Tym razem Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski zrobili wyjątek i razem opuścili gmach Telewizji Polskiej. Para trzymała się za ręce, a chwilę później czule się pożegnała. Zobacz także: Katarzyna Cichopek w odważnej czerwonej kreacji czaruje uśmiechem. Co za dekolt i to rozcięcie! Takie zdjęcia to rzadkość! Zakochani wyglądali na zachwyconych sobą, a uśmiech nie schodził im z twarzy. Po wyjściu ze studia "Pytania na śniadanie" para rozstała się i każde z nich wróciło do swoich domowych obowiązków. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są niezwykle stylową parą. Gwiazda "M jak Miłość" wybrała na jesienną pogodę klasyczne czarne jeansy, do których dopasowała ciemny golf. Całości uzupełnił dłuższy żakiet w kratę oraz wiązane botki. Prezenter wybrał szare spodnie oraz ciepły sweter, a całości uzupełniła ocieplana jeansowa kurtka oraz stylowa...