Dzień zaprzysiężenia Karola Nawrockiego to nie tylko moment, w którym cała uwaga skierowana była w stronę nowego prezydenta ale również i jego małżonki. Marta Nawrocka jako pierwsza dama towarzyszyła mężowi w jego wielkim dniu. W mediach zaroiło się od artykułów na jej temat, a analizie poddawany był każdy element jej zachowania a także ubioru. Elżbieta Zajączkowska-Hernik nie wytrzymała i zabrała głos w sieci.

Elżbieta Zajączkowska-Hernik o Marcie Nawrockiej

6 sierpnia 2025 roku rozpoczęła się kadencja Karola Nawrockiego jako prezydenta Polski. Tuż po przysiędze przed Zgromadzeniem Narodowym, Karol Nawrocki wygłosił swoje pierwsze orędzie do narodu, spotkał się z tłumem a także pierwszy raz uroczyście wszedł do pałacu prezydenckiego, jako głowa państwa. W tym ważnym dniu towarzyszyła mu pierwsza dama Marta Nawrocka oraz dzieci Daniel, Antoni i Kasia.

Marta Nawrocka jako pierwsza dama była bacznie obserwowana w mediach. Szybko zauważono podobieństwo ubioru pary prezydenckiej do strojów, jakie mieli na sobie Melania i Donald Trumpowie. Na czynniki pierwsze rozkładano nie tylko stylizację pierwszej damy, ale również jej gesty i zachowania, jakie dało się zauważyć podczas uroczystości zaprzysiężenia. Głośnego komentowania Marty Nawrockiej nie mogła znieść Elżbieta Zajączkowska-Hernik, która napisała w sieci:

Po całym dniu uczestniczenia w uroczystościach zaprzysiężenia @nawrockipl na prezydenta RP i przekazania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi zajrzałam na X i co widzę? Komentarze, że nowa Pierwsza Dama źle ubrana, bo za niebiesko, bo za bardzo podobnie do Melanii Trump, bo kawałek tatuażu wystawał. Czytam, że zagubiona, bo nie wiedziała, gdzie stanąć… LUDZIE! Skąd u was tyle jadu i zawiści, szczególnie wśród kobiet?! To aż niesmaczne…

Zajączkowska-Hernik w obronie Marty Nawrockiej

Elżbieta Zajączkowska-Hernik postanowiła jednocześnie skomplementować debiutującą w roli pierwszej damy Martę Nawrocką i okazać jej wsparcie:

Pierwsza Dama, pani @marta_nawrocka_ prezentowała się godnie, elegancko i dostojnie. Wspierała swojego męża w tak emocjonującym dniu i nawet, jeżeli gdzieś postawiła źle nogę, miała do tego prawo i nic wielkiego się nie stało. Ciekawe jak wy wszystkie byście się zachowywały, będąc w takiej sytuacji pierwszy raz w życiu.

