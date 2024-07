1 z 16

Justyna Kowalczyk do tej pory była synonimem sukcesu. Na swoim koncie ma wszystkie najważniejsza wyróżnienia, o których może pomarzyć sportowiec, pokaźne zaplecze finansowe i uwielbienie milionów fanów. Sportsmenka udzieliła jednak szokującego wywiadu, w którym opowiedziała o zmaganiu się z przewlekłą depresją i stracie dziecka. Przypomnijmy: Szokujący wywiad Kowalczyk: Wybraliśmy najbardziej wstrząsające fragmenty

Rozmowa Kowalczyk ze Sport.pl odbiła się szerokim echem w polskich mediach - o jej wywiadzie mówią i piszą wszyscy.Okazuje się też, że depresja Kowalczyk to mocno poruszany temat również za granicą. O sprawie rozpisują się głównie skandynawskie media, a w Norwegii news wszedł nawet do programu jednej z największych stacji informacyjnych. Nie powinno to dziwić - w końcu Justyna Kowalczyk jest jedną z najbardziej utytułowanych osób w światowym sporcie.

W naszej galerii zgromadziliśmy wszystkie zagraniczne doniesienia o głośnym wywiadzie z Kowalczyk: