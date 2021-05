Zaginął uczestnik "Hell's Kitchen"! Trwają poszukiwania Mariusza Adama Ryjka 

35-letni Mariusz Adam Ryjek zaginął w Gdyni! Internauci znajdą go z występów w "You Can Dance", "Hell's Kitchen" i "Warsaw Shore". Uczestnik hitowych programów zaginął w sobotę 8 maja przed godziną 13:00. Jego telefon jest nieaktywny i nie stawił się na walce, do której przygotowywał się od dłuższego czasu.

Zaginął Ryjek z "Hell's Kitchen". Szczegóły zaginięcia

Szokującą wiadomość na temat zaginięcia Mariusza Adama Ryjka podał portal "Zaginieni przed laty", który specjalizuje się w pomocy w poszukiwaniach osób, które zaginęły. Według informacji podanych przez portal Mariusz Adam Ryjek zaginął w sobotę 8 maja 2021 roku ok. godziny 13:00. Wówczas wyszedł ze swojego mieszkania na Grabówku w Gdyni i wsiadł do autobusu na przystanku obok Urzędu Miasta w Gdyni. Było to ok. godziny 13:40. Mężczyzna kierował się w stronę Bulwaru Gdyńskiego. Jego telefon jest nieaktywny i od tamtej pory nikt nie wie, co się z nim dzieje.

Sprawa jest bardzo poważna, gdyż Mariusz miał wczoraj stoczyć walkę na Gali Krwawy Sport 3, do której przygotowywał się od dłuższego czasu - czytamy na profilu "Zaginieni przed laty".

Podano również rysopis Mariusza Adama Ryjka, który brzmi następująco:

RYSOPIS - Wzrost: 190 cm

- Waga: 90kg

- Oczy: zielone

- Włosy: ciemny blond z irokezem.

Znaki szczególne: liczne tatuaże oraz „tunele” w uszach.

W chwili zaginięcia ubrany był w bluzę pomarańczową w postacie Mangi, kolorowe spodnie, buty pomarańczowo niebieskie oraz pomarańczową czapkę z daszkiem. Miał przy sobie duży plecak Moro.

Wszystkich, którzy mogą wiedzieć, co stało się z zaginionym Mariuszem Adamem Ryjkiem proszeni są o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji, numerem alarmowym 112 lub z redakcją "Zaginieni Przed Laty"

W Gdyni zaginął Mariusz Adam Ryjek z "Hell's Kitchen", Warsaw Shore" i "You Can Dance". Trwają poszukiwania.

