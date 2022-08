W sobotę 7 sierpnia, Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Następnie para młoda i goście - wśród których nie zabrakło śmietanki towarzyskiej - bawili się w bajecznym pałacu w Zdunowie. Ten dzień gwiazdorskie, świeżo upieczone małżeństwo z pewnością będzie wspominać jeszcze długi czas, a już teraz Antonii Królikowski pochwalił się pięknym zdjęciem ze swoją żoną! Co więcej, Joanna Opozda również opublikowała fotografię i to z bardzo nietypowym, weselnym gościem. Antoni Królikowski pochwalił się weselnym zdjęciem z Joanną Opozdą Ślub Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego był jednym z największych, ale też najbardziej zaskakujących, wydarzeń w ostatnim czasie w polskim show-biznesie - aktorzy dopiero co potwierdzili, że znowu są razem, a już powiedzieli sobie sakramentalne "Tak". Zdjęcia z kościoła , które natychmiast obiegły media zapierały dech w piersiach, a w tym wyjątkowym dniu zakochanym towarzyszyła prawdziwa śmietanka towarzyska. Gwiazdy na ślubie Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy naprawdę dopisały, a wpadka Małgorzaty Rozenek rozbawiła internautów, jak i samą żonę Radosława Majdana. Fani młodej pary bacznie śledzili media społecznościowe aktorów i gości, podglądając, jak wyglądała uroczystość i wesele. Teraz zdjęciem ze swoją piękną żoną pochwalił się Antonii Królikowski! Aktor pokazał fotografię z wesela, na którym on i Joanna Opozda z szerokimi uśmiechami patrzą sobie głęboko w oczy! Tak uroczego i pięknego obrazka dawno nie widzieliśmy, a jego podpis mówi sam za siebie! Państwo Królikowscy 😍 - napisał Antoni Królikowski dodając hashtag "miłość" Pod nowym wpisem świeżo upieczonego...