Joanna Opozda wypoczywa z synkiem na wakacjach. Antoni Królikowski wbija szpilę?

Joanna Opozda postanowiła przywitać wiosnę w pięknej i bardzo kuszącej stylizacji. Najnowsze zdjęcie aktorki wywołało lawinę komplementów. Pomiędzy jedną a drugą pochwałą pojawiały się także komentarze dotyczące ostatnich, niepotwierdzonych przez Joannę Opozdę i Antoniego Królikowskiego, informacji o ich powrocie do siebie. Najpierw Antek został przyłapany z bukietem róż przed domem Asi, a z kolei miniony weekend spędzili razem, zjeżdżając ze stoku... Nie wszystkim jednak prawdopodobny powrót pary przypadł do gustu... Joanna Opozda skrytykowana za powrót do Antka Królikowskiego! Odpowiedziała Joanna Opozda i Antek Królikowski rozstali się pod koniec 2020 roku. Oboje napisali w oświadczeniach, że są sobie wdzięczni za wspólny czas i że nie mają zamiaru komentować tego rozstania. Asia miała oddać się podróżowaniu i rozwijaniu swoich pasji i faktycznie w styczniu poleciała na Madagaskar, by zdystansować się od swoich uczuć. Wyglądało więc na to, że związek jest definitywnie zakończony. Dopiero czujne oko paparazzi przyłapało Asię i Antka w dwóch wspólnych sytuacjach. Mimo, że żadne z nich nie potwierdziło powrotu do siebie, wszyscy są pewni, że para znów jest razem. Pod ostatnim zdjęciem Joanny znalazł się uszczypliwy i niezbyt uprzejmy komentarz fana: Jak można wchodzić do tej samej rzeki i wrócić do tego idioty Królika? To trzeba mieć rzeczywiście nie po kolei w głowie, no ale cóż jak się jest głupkiem za życia to i śmierć będzie głupia. Masakra, straciłaś u mnie, myślałem, że jesteś normalna, ale nie. Karma wraca Believe That 🔥🔥🔥 Joanna Opozda podeszła jednak do komentarza z dystansem i z przekąsem odgryzła się: Skoro karma wraca to lepiej się pilnuj 😂 W obronie aktorki stanęli także...