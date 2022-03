Zadowolony Antoni Królikowski na planie filmu "Porady na zdrady"! Nowe zdjęcia paparazzi

Brat Joanny Opozdy skomentował medialne doniesienia dotyczące Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Patryk Opozda w rozmowie z portalem Pudelek.pl właśnie potwierdził, że jego siostra rozstała się ze swoim mężem? Brat aktorki w szczerym wyznaniu nie ukrywa, że ma ogromny żal do szwagra... Sprawdźcie, co powiedział o Antonim Królikowskim! Brat Joanny Opozdy ma żal do Antoniego Królikowskiego Od kilku tygodni o Joannie Opoździe i Antonim Królikowskim jest naprawdę bardzo głośno. Aktorska para dokładnie 22 lutego została rodzicami, ale już dwa dni po narodzinach małego Vincenta portal Pudelek.pl poinformował, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się tuż przed porodem. Sami zainteresowani do tej pory nie zdementowali medialnych doniesień na swój temat. Teraz jednak głos w sprawie pary zabrał brat Joanny Opozdy! Chwilę wcześniej brat Joanny Opozdy zaatakował Antoniego Królikowskiego w sieci, pisząc mocne słowa: "karma wróci frajerze". Teraz w rozmowie z Pudelek.pl nie ukrywa, że ma żal do Antoniego Królikowskiego. Z mojej strony mogę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, bo ja bardzo Antka lubiłem, jak nie kochałem jako nowego członka rodziny- wyznał brat Joanny Opozdy. To jeszcze nie koniec! Brat aktorki opowiedział o poważnej rozmowie, jaką miał jakiś czas temu przeprowadzić ze swoim szwagrem. Zobacz także: Małgorzata Ostrowska miała dość zachowań Joanny Opozdy? "Uważała ją za wyniosłą" Patryk Opozda wyznał, że rozmawiał kiedyś z mężem swojej siostry na temat zdrad. (...) Powiedziałem mu, że wiem jak to jest - w małżeństwie są kłótnie i dzieją się różne rzeczy, ale sam byłem zakochany i nigdy nie zdradziłem kochanej przeze mnie osoby! Bo jeśli się kogoś kocha, to nie ma się potrzeby zdradzania...